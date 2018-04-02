САП заявляє, що не гальмує справу директора "фірташівського" заводу

Спеціалізована антикорупційна прокуратура заперечує звинувачення у затягуванні справи за обвинуваченням директора ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" Володимира Сивака, який підозрюється у розтраті коштів підприємства.

Відповідну заяву опубліковано на сторінці САП у фейсбуці у відповідь на блог голови правління ЦПК Віталія Шабуніна.

"САП забезпечує належну доказову базу у судовому розгляді за обвинуваченням директора ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" в розтраті коштів підприємства", - зазначається в заяві.

У САП наголошують, що прокурори мають у своєму розпорядженні і вже залучили до справи документи, зокрема, банківські виписки, які доводять виведення із товариства коштів у сумі 492 млн. гривень. "Виведення коштів з товариства здійснювалось з декількох рахунків, інформація по більшості з яких вже надана до суду", - зазначається в заяві.

Окрім цього, 6 березня САП долучила до суду й інші докази, а саме платіжні доручення ТОВ "ЗТМК" на перерахування коштів, засвідчені працівниками підприємства та банківської установи.

В заяві вказано, що "під час засідань, які відбулись 28 та 30 березня, прокурором було продовжено надання до суду доказів вчинення директором ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" інкримінованого йому злочину, зокрема досліджені матеріали державного аудиту товариства, ряд документів Фонду державного майна України, електронні носії інформації з відомостями про рух грошових коштів по банківських рахунках".

Враховуючи надані документи, які вже долучені до справи, у САП не вважають критичним, що суд взяв до уваги не всі банківські виписки. Йдеться, зокрема, про виписки з рахунку ТОВ "ЗТМК" (відкритому в ПАТ КБ "Надра"), які не були враховані судом через процесуальні порушення, яких припустилась поліція в 2015 році під час їх одержання.

Втім, у САП наголосили, що "наразі стороною обвинувачення проводиться робота з їх повторного отримання та пред’явлення до суду під час наступних засідань".

Раніше голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін в своєму блозі на УП обвинуватив САП у тому, що вона "зливає" докази проти Сивака. За його словами, САП зумисно затягує розгляд справи та ухиляється від повторного отримання й долучення до справи виписок, відхилених судом.

ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" перебуває у спільній власності держави (51% через Фонд Держмайна) та Дмитра Фірташа (49% через кіпрську компанію "Tolexis Trading Ltd").

Справу щодо Сивака поліція розпочала ще у 2015 році. Пізніше справу було передано НАБУ, а тоді нею зайнялася САП. Увесь цей час Сивак продовжував керувати держпідприємством.