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На Тернопільщині перевернувся і загорівся молоковоз: водій дивом врятувався

Понеділок, 2 квітня 2018, 18:57

У Кременці Тернопольскої області перевернувся і загорівся молоковоз, водій якого на повороті не впорався з керуванням.

Відео аварії з камери спостереження розмістив 2 квітня у Facebook користувач Святослав Журовський.

На відео видно, як на повороті машина потрапляє в яму і перекидається. На дорогу розлилося молоко. Далі машину протягнуло кілька метрів дорогою і вона загорілася. Водій викотився з кабіни.

За словами начальника ГУНП в Тернопільській області Олександра Богомола, водій вантажного автомобіля ГАЗ не впорався з керуванням і транспорт перекинувся.

За інерцією автівка продовжила рух і в результаті тертя загорілася. Водій звернувся за допомогою до лікарні. У нього опіки рук та обличчя.

В поліції зазначають, що причину аварії встановить експертиза.

Подія внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 286 частина 1 ККУ "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження".

Українська правда
Теми: поліція
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