Зниклий на Донбасі військовий загинув

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Понеділок, 2 квітня 2018, 19:31

Бойовики знайшли тіло військовослужбовця, який зник з військової частини у зоні проведення антитерористичної операції 29 березня.

Про це "Українській правді" повідомив речник штабу АТО Олег Сушинський.

"29 березня під час перевірки наявності особового складу виявили його відсутність. Тривали першочергові пошукові заходи, тіло виявили представники російсько-окупаційних військ і передали українським військовим", - розповів прес-секретар.

За його словами, після проведення судово-медичної експертизи, процесу впізнання та оформлення відповідних документів представники гуманітарного проекту ЗСУ "Евакуація 200" доставили тіло до місця поховання.

Як повідомлялося, 29 березня в одному з військових підрозділів сил антитерористичної операції зник військовослужбець.

Марія Думанська, УП
Теми: АТО Донбас війна
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