В Укрзалізниці відклали заплановане підвищення цін на квитки

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Понеділок, 2 квітня 2018, 22:21

В Укрзалізниці ціни на квитки залишаються без змін, наказ про підвищення тарифів Мінінфраструктури ще погоджується причетними відомствами.

Про це повідомляється на сайті Укрзалізниці.

"Укрзалізниця теж з 1 квітня планувала індексувати тарифи на проїзд пасажирів залізничним транспортом. Але відповідний наказ Міністерства інфраструктури України наразі ще знаходиться на розгляді в причетних міністерствах і відомствах", - йдеться у повідомленні.

У відомстві наголошують, що через  несвоєчасну індексацію тарифів компанія продовжує нарощувати збитки від пасажирських перевезень.

"Адже рівень тарифів на перевезення пасажирів у вагонах 2-го класу швидкісних поїздів "Інтерсіті+" та вагонах 1-го та 2-го класу швидкісних поїздів "Інтерсіті" залишається незмінним з 2012 року. Рівень тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні у вагонах СВ залишається незмінним з 2009 року, а у всіх типах вагонів (крім СВ та "Інтерсіті+") – з жовтня 2014 року", - зазначають в Укрзалізниці.

Як відомо, тариф на перевезення пасажирів у внутрішньому залізничному сполученні з 1 квітня збиралися підвищити на 1 процентний пункт.

Повідомлялось, що вартість квитків на поїзди Укрзалізниці з квітня 2018 року може зрости на 12%.

Українська правда
Теми: Укрзалізниця ціни
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