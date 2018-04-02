"Газпром" зарезервував $4,7 млрд для виплат "Нафтогазу" - ЗМІ

ПАТ "Газпром" створило в звітності резерв на повну суму штрафу за транзитним контрактом із українською стороною.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Як свідчить звітність компанії, в балансі ПАТ за статтею "штрафи, пені, неустойки за порушення умов договорів" визнано витрату в 272,943 мільярда рублів, або 4,74 мільярда доларів (за курсом на кінець року), величина якого майже повністю відповідає рішенню арбітрів", - зазначає агентство.

Зарахувати одну суму (підтверджений борг за газ - 2,018 мільярда доларів) у рахунок штрафу за транзитним контрактом не було можливим, бо кошти за поставку газу визнані в інших статтях - у складі виторгу і дебіторської заборгованості.

Агентство зазначає, що рішення Стокгольмського арбітражу найсильнішим чином вплинуло на звітність "Газпрому" за 2017 рік за російськими стандартами. Воно призвело до скорочення чистого прибутку до символічних 100 млрд рублів.

У 2016 році прибуток головної компанії становив 411 мільярдів рублів. Рекордного показника вона досягала в 2011 році - 880 млрд рублів.

Як повідомлялось, 28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту.

За рішенням Стокгольмського арбітражу, Нафтогаз домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку Газпромом погоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі Газпром має сплатити 2,56 млрд доларів на користь Нафтогазу.

Пізніше стало відомо, що "Газпром" подав апеляцію на рішення Стокгольмського арбітражу у справі про постачання газу, у справі про транзит апеляція буде подана до кінця березня 2018 року.

Також повідомлялося, що Міністерство юстиції України розробило план, за допомогою якого планує стягнути з російського Газпрому 2,6 мільярда доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Більш детально про те, чим закінчився спор між двома енергетичними гігантами з урахуванням останнього і попередніх рішень, хто кому і скільки винен, читайте в матеріалі: Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом.