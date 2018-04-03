МОЗ: У день запуску кампанії 12,5 тис. українців обрали собі сімейного лікаря

У перший день національної компанії "Лікар для кожної сім'ї" близько 12,5 тисяч українців підписали декларацію з сімейним лікарем.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк.

"Близько 12,5 тисяч пацієнтів визначилися із своїм лікарем. Це нормальна кількість. Центральна база електронної системи відпрацювала у штатному режимі, на нормальній швидкості. Були випадки коли "підвисало" локально, їх вирішували", - зазначив Ковтонюк.

"Були поодинокі випадки черг. Однак загалом без надмірного ажіотажу. Були окремі випадки некоректної поведінки у медзакладах (відмови, заповнення на папері тощо). Їх зафіксували", - додав він.