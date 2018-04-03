МОЗ: У день запуску кампанії 12,5 тис. українців обрали собі сімейного лікаря

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Вівторок, 3 квітня 2018, 00:44

У перший день національної компанії "Лікар для кожної сім'ї" близько 12,5 тисяч українців підписали декларацію з сімейним лікарем.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк.

"Близько 12,5 тисяч пацієнтів визначилися із своїм лікарем. Це нормальна кількість. Центральна база електронної системи відпрацювала у штатному режимі, на нормальній швидкості. Були випадки коли "підвисало" локально, їх вирішували", - зазначив Ковтонюк. 

"Були поодинокі випадки черг. Однак загалом без надмірного ажіотажу. Були окремі випадки некоректної поведінки у медзакладах (відмови, заповнення на папері тощо). Їх зафіксували", - додав він.

"Словом, почали спокійно і впевнено. Моніторимо ситуацію. Реагуємо на труднощі. Закликаємо відповідально і без поспіху обирати своїх лікарів", - заявив заступник міністра.

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Теми: МОЗ реформи
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