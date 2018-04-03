На Закарпатті за тиждень 94 людини захворіли на кір

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Вівторок, 3 квітня 2018, 02:30

На Закарпатті зафіксували 94 нових випадки захворювання на кір за минулий тиждень.

Про це повідомила прес-служба Закарпатського обласного центру здоров'я.

"Минулого тижня в області зареєстровано 94 випадків кору, що на 20% менше, ніж на попередньому тижні (94 проти 117 випадків). У структурі хворих традиційно переважали діти до 17 років – 89% (84 випадки), відсоток дорослих зменшився з 26% до 11% (з 31 до 10 випадків)", – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що проти кору не мають щеплень 83 % хворих.

"З початку року зареєстровано 1646 випадків кору (130,8 на 100 тис. населення), у т. ч. 1306 серед дітей до 17 років. Випадки кору реєструються на всіх адміністративних територіях області", – заявили у відомстві.

13 березня МОЗ повідомило, що кір в Україні відступає, але ризики захворювання зберігаються.

Теми: здоров'я Закарпаття
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