Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Закарпатті за тиждень 94 людини захворіли на кір

Вівторок, 3 квітня 2018, 02:30

На Закарпатті зафіксували 94 нових випадки захворювання на кір за минулий тиждень.

Про це повідомила прес-служба Закарпатського обласного центру здоров'я.

"Минулого тижня в області зареєстровано 94 випадків кору, що на 20% менше, ніж на попередньому тижні (94 проти 117 випадків). У структурі хворих традиційно переважали діти до 17 років – 89% (84 випадки), відсоток дорослих зменшився з 26% до 11% (з 31 до 10 випадків)", – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що проти кору не мають щеплень 83 % хворих.

"З початку року зареєстровано 1646 випадків кору (130,8 на 100 тис. населення), у т. ч. 1306 серед дітей до 17 років. Випадки кору реєструються на всіх адміністративних територіях області", – заявили у відомстві.

13 березня МОЗ повідомило, що кір в Україні відступає, але ризики захворювання зберігаються.

Теми: здоров'яЗакарпаття
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Усі новини...
здоров'я
Що буде з людиною, яку вдарила блискавка – пояснюють науковці
Небезпечні кімнатні рослини: що приховують яскраві пелюстки та дрібні голки
Грузинська влада звинуватила європейського лікаря у спробі вкрасти аналізи Саакашвілі
Останні новини
20:43
Оновлено Повітряні сили повідомляють: ударні БпЛА рухаються на північ
20:31
Розвідка США: Росія втратила в Україні 90% армії, зібраної перед вторгненням
20:15
Герега має посвідку на довгострокове проживання в Іспанії – "Схеми"
20:12
Австрія блокує 12-й пакет антиросійських санкцій ЄС через Raiffeisen – ЗМІ
20:04
фотоТорішні та дешеві: які ялинки встановили в містах України у 2023 році
20:00
Сервіс OnlyFans за 2023 року сплатив понад 944 тисячі доларів податків у бюджет України
19:56
Зустріч із Зеленським не змінила думку спікера Палати представників
19:53
Атака на "Київстар" не вплинула на роботу Helsi
19:51
відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується
19:49
відеоУ Києві врятували лисицю, яка залізла на 8-й поверх недобудови
Усі новини...
Реклама: