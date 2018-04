Space X запустила ракету Falcon 9 із вантажем для МКС

Компанія Space X запустила ракету Falcon 9 з вантажним космічним кораблем Dragon.

Трансляція запуску велась на сайті компанії.

Запуск ракети відбувся о 23:30 за київським часом з космодрому у штаті Флорида на мисі Канаверал.

Місія має доставити 2,6 тонн вантажу, зокрема, продовольство і предмети першої необхідності, а також обладнання на міжнародну космічну станцію (МКС).

Повідомляється, що SpaceX CRS-14 став чотирнадцятим польотом автоматичного вантажного корабля Dragon компанії Space X в рамках програми постачання МКС за контрактом Commercial Resupply Services з NASA.

Ці апарати є перевіреними під час польоту. Зокрема, перший ступінь ракети Falcon 9 застосовували в серпні минулого року в місії SpaceX CRS-12, а Dragon раніше використовували в місії CRS-8 у квітні 2016 року.

Right on schedule, solar arrays have been deployed on the @SpaceX #Dragon cargo spacecraft as it heads to @Space_Station. Watch: https://t.co/C8BIw7hGzo pic.twitter.com/OjC13uB8zj