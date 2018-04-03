Space X запустила ракету Falcon 9 із вантажем для МКС

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Вівторок, 3 квітня 2018, 04:56

Компанія Space X запустила ракету Falcon 9 з вантажним космічним кораблем Dragon.

Трансляція запуску велась на сайті компанії.

Запуск ракети відбувся о 23:30 за київським часом з космодрому у штаті Флорида на мисі Канаверал.

Місія має доставити 2,6 тонн вантажу, зокрема, продовольство і предмети першої необхідності, а також обладнання на міжнародну космічну станцію (МКС).

Повідомляється, що SpaceX CRS-14 став чотирнадцятим польотом автоматичного вантажного корабля Dragon компанії Space X в рамках програми постачання МКС за контрактом Commercial Resupply Services з NASA.

Ці апарати є перевіреними під час польоту. Зокрема, перший ступінь ракети Falcon 9 застосовували в серпні минулого року в місії SpaceX CRS-12, а Dragon раніше використовували в місії CRS-8 у квітні 2016 року.

Зазначаться, що стиковка вантажного корабля з МКС має відбутися в середу, 4 квітня.

Повернення першого ступені не планується.

Теми: космос
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