Space X запустила ракету Falcon 9 із вантажем для МКС
Компанія Space X запустила ракету Falcon 9 з вантажним космічним кораблем Dragon.
Трансляція запуску велась на сайті компанії.
Запуск ракети відбувся о 23:30 за київським часом з космодрому у штаті Флорида на мисі Канаверал.
Місія має доставити 2,6 тонн вантажу, зокрема, продовольство і предмети першої необхідності, а також обладнання на міжнародну космічну станцію (МКС).
Повідомляється, що SpaceX CRS-14 став чотирнадцятим польотом автоматичного вантажного корабля Dragon компанії Space X в рамках програми постачання МКС за контрактом Commercial Resupply Services з NASA.
Liftoff! https://t.co/gtC39uBC7z pic.twitter.com/Q5yYeMPz2W— SpaceX (@SpaceX) April 2, 2018
Ці апарати є перевіреними під час польоту. Зокрема, перший ступінь ракети Falcon 9 застосовували в серпні минулого року в місії SpaceX CRS-12, а Dragon раніше використовували в місії CRS-8 у квітні 2016 року.
Right on schedule, solar arrays have been deployed on the @SpaceX #Dragon cargo spacecraft as it heads to @Space_Station. Watch: https://t.co/C8BIw7hGzo pic.twitter.com/OjC13uB8zj— NASA (@NASA) April 2, 2018
Зазначаться, що стиковка вантажного корабля з МКС має відбутися в середу, 4 квітня.
Повернення першого ступені не планується.