У центрі Києва колона націоналістів іде пікетувати Кабмін, Раду і Банкову

Представники націоналістичних організацій збираються в центрі Києва, навпроти стадіону Лобановського, щоб потім вирушити колоною до Кабінету міністрів, Верховної Ради й Адміністрації президента.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди".

Організували захід партії "Свобода", "Національний корпус" і "Правий сектор". Вони вимагатимуть деолігархізації України.

За громадським порядком стежать поліцейські, сапери і кінологи. Наразі правоохоронці перекрили рух вулицями Грушевського і Шовковична. Починають перекривати вулицю Арсенальну в напрямку будівлі парламенту.

Як пише у Facebook речниця лідера "Свободи" Олега Тягнибока Христина Равлюк, орієнтовний графік маршу – хода до Кабміну, ВР і АП. Біля кожної будівлі передбачається виступ лідерів маршу.

Під парламентом керівники ходи презентують "антиолігархічний пакет докорінних перетворень", а перед Адміністрацією президента зачитають резолюцію маршу.

Акцію підтримала і лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко. Виступаючі у вівторок у Верховній Раді, вона звернула увагу депутатів на те, що під парламентом зібралося багато людей, які виступають проти панування в Україні "кланової системи управління і корупції".

"І ми в цьому праві сили підтримуємо", - наголосила Тимошенко.