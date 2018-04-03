У центрі Києва колона націоналістів іде пікетувати Кабмін, Раду і Банкову

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Вівторок, 3 квітня 2018, 10:30

Представники націоналістичних організацій збираються в центрі Києва, навпроти стадіону Лобановського, щоб потім вирушити колоною до Кабінету міністрів, Верховної Ради й Адміністрації президента.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди".

Організували захід партії "Свобода", "Національний корпус" і "Правий сектор". Вони вимагатимуть деолігархізації України.

 

За громадським порядком стежать поліцейські, сапери і кінологи. Наразі правоохоронці перекрили рух вулицями Грушевського і Шовковична. Починають перекривати вулицю Арсенальну в напрямку будівлі парламенту.

 

Як пише у Facebook речниця лідера "Свободи" Олега Тягнибока Христини Равлюк, орієнтовний графік маршу – хода до Кабміну, ВР і АП. Біля кожної будівлі передбачається виступ лідерів маршу.

Під парламентом керівники ходи презентують "антиолігархічний пакет докорінних перетворень", а перед Адміністрацією президента зачитають резолюцію маршу.

Доповнюється...

Теми: націоналісти мітинги Київ
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