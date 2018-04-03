Прикордонники хочуть мати слідчих в містах на кордоні

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Вівторок, 3 квітня 2018, 12:58

Прикордонники планують розвивати інститут дільничних інспекторів, що будуть обслуговувати кілька населених пунктів, прилеглих до кордону.

Про це заявив голова Державної прикордонної слуби Петро Цигикал в інтерв’ю 112.ua.

"Це офіцери, які обслуговують один або два населених пункти, прилеглих до кордону. У такого дільничного чітко визначені межі відповідальності, він постійно працює з людьми на випередження порушень. Як правило, кордон порушують місцеві жителі з побутовою метою. Дільничний працює для профілактики таких фактів", -  сказав Цигикал.

Він зазначив, що на сьогоднішній день ДПСУ має весь комплекс правоохоронної діяльності, за винятком слідства.

"Раніше оперативно-розшукові підрозділи були в складі прикордонних загонів, підпорядковувалися начальнику органу охорони державного кордону - командиру загону. Це створювало певні корупційні ризики, тому ми вивели зі штату загону оперативно-розшукової блок і зробили їх окремим підрозділом, щоб отримувати попереджувальну інформацію і зробити роботу підрозділів більш ефективною", - сказав він.

Цигикал зазначив, що проблемним питанням лишається впровадження інституту слідчих ДПСУ.

"У нас в функціоналі - весь комплекс правоохоронної діяльності, за винятком слідства. На жаль, ми не можемо достукатися до Верховної Ради. Є депутати, які нас підтримують, але я не можу зрушити з місця цю проблему. Я вважаю, що це величезна проблема: маючи підготовлений апарат оперативного складу, маючи достатньо співробітників внутрішньої безпеки, маючи управління розвідки, управління контррозвідки, маючи управління боротьби з тероризмом, ми не маємо слідства", - наголосив Цигикал.

Українська правда
Теми: кордон МВС
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