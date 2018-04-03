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У Києві громадський транспорт на Великдень працюватиме довше

Вівторок, 3 квітня 2018, 14:04

У столиці на Великдень роботу громадського транспорту буде продовжено.

Про це повідомляє сайт Київської адміністрації.

Зокрема, у ніч із 7 на 8 квітня метрополітен та наземний транспорт працюватимуть на 1 годину довше, а 8 квітня розпочнуть роботу на 1 годину раніше.

Зазначається, що наземний транспорт здійснюватиме перевезення існуючими маршрутами, які проходять біля станцій метро, і після проходження останніх поїздів підземки.

Також повідомляється, що з 5:00 до 10:00 8 квітня збільшать кількість одиниць громадського транспорту, який проходить біля місць проведення богослужінь.

Теми: Київтранспорт
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