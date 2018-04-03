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В уряді сказали, коли чекати підвищення пенсійного віку

Вівторок, 3 квітня 2018, 15:10
В уряді сказали, коли чекати підвищення пенсійного віку

Пенсійний вік українців не підвищуватиметься, принаймні, ще десять років.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.

"За прогнозами демографів, через 10 років нам доведеться знову повертатися до цього питання", - цитує вона слова голови міністерства Андрія Реви.

Проте, зазначає він, до того часу підвищення пенсійного віку українцям не загрожує. Це забезпечить проведена в Україні пенсійна реформа – запровадження диференційованої системи виходу на пенсію в залежності від страхового стажу.

"Якщо я працюю 35 років, я повинен мати можливість в 60 років піти на пенсію. А мій колега 15 років працює. Чому ми повинні з ним разом йти у 60 років? Я більше працював, а значить моя робоча сила більше зносилася, тому я повинен піти раніше, бо мій вік немічності раніше настає. А він не працював так інтенсивно – значить піде пізніше", – пояснив міністр.

Рева зазначив також, що уряду вдалося переконати МВФ, який вимагав підвищення пенсійного віку, в правильності альтернативного підходу.

Українська правда
Теми: пенсіїКабінет міністрів
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