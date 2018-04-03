СБУ затримала підозрюваних у підриві на Личаківському цвинтарі у Львові

Співробітники Служби безпеки затримали двох підозрюваних у підриві польського "Меморіалу Орлят" на Личаківському цвинтарі у Львов та підпалі польського туристичного автобусу.

Про це заявив голова СБУ Василь Грицак під час робочої поїздки на Одещину.

За його словами, нещодавно було викрите організоване угруповання, яке за вказівкою з РФ, здійснило акти вандалізму щодо об’єктів національно-культурної спадщини національних меншин у різних регіонах України.

"Днями співробітники СБ України затримали двох виконавців підриву польського "Меморіалу Орлят" на Личаківському кладовищі у Львові, які також підпалили польський туристичний автобус", - сказав Грицак.

"За наявною інформацією, фінансування терактів здійснювалося оточенням екс-президента втікача під кураторством російських спецслужб", - додав він.

Голова СБУ зазначив, що з початку року вдалось зірвати майже сто спроб інспірування штучних протестних акцій, націлених на дестабілізацію ситуації у державі в інтересах Росії.

Раніше повідомлялося, що ввечері 13 березня невідомі кинули вибуховий предмет на території Личаківського цвинтаря біля польського Меморіалу орлят.

У Міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що вибух біля Меморіалу львівських орлят на Личаківському кладовищі Львова "черговий антипольський інцидент" в Україні.