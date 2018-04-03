Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ затримала підозрюваних у підриві на Личаківському цвинтарі у Львові

Вівторок, 3 квітня 2018, 16:23
СБУ затримала підозрюваних у підриві на Личаківському цвинтарі у Львові

Співробітники Служби безпеки затримали двох підозрюваних у підриві польського "Меморіалу Орлят" на Личаківському цвинтарі у Львов та підпалі польського туристичного автобуса.

Про це заявив голова СБУ Василь Грицак під час робочої поїздки на Одещину.

За його словами, нещодавно було викрите організоване угруповання, яке за вказівкою з РФ, здійснило акти вандалізму щодо об’єктів національно-культурної спадщини національних меншин у різних регіонах України.

"Днями співробітники СБ України затримали двох виконавців підриву польського "Меморіалу Орлят" на Личаківському кладовищі у Львові, які також підпалили польський туристичний автобус", - сказав Грицак.

"За наявною інформацією, фінансування терактів здійснювалося оточенням екс-президента  втікача під кураторством російських спецслужб", - додав він.

Голова СБУ зазначив, що з початку року вдалось зірвати майже сто спроб інспірування штучних протестних акцій, націлених на дестабілізацію ситуації у державі в інтересах Росії.

Раніше повідомлялося, що ввечері 13 березня невідомі кинули вибуховий предмет на території Личаківського цвинтаря біля польського Меморіалу орлят.

У Міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що вибух біля Меморіалу львівських орлят на Личаківському кладовищі Львова "черговий антипольський інцидент" в Україні.

Українська правда
Теми: СБУГрицакЛьвіввибухПольща
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Усі новини...
СБУ
Контрактниця ЗСУ зливала росіянам секретні дані, її завербував "Дімка" – СБУ
Втеча з Харкова чи виконання наказу? Деталі про справу ексначальника СБУ Харківщини Романа Дудіна, якого підозрюють у держзраді
Бойовика російської "самооборони Криму" затримали в Одесі
Останні новини
20:43
Оновлено Повітряні сили повідомляють: ударні БпЛА рухаються на північ
20:31
Розвідка США: Росія втратила в Україні 90% армії, зібраної перед вторгненням
20:15
Герега має посвідку на довгострокове проживання в Іспанії – "Схеми"
20:12
Австрія блокує 12-й пакет антиросійських санкцій ЄС через Raiffeisen – ЗМІ
20:04
фотоТорішні та дешеві: які ялинки встановили в містах України у 2023 році
20:00
Сервіс OnlyFans за 2023 року сплатив понад 944 тисячі доларів податків у бюджет України
19:56
Зустріч із Зеленським не змінила думку спікера Палати представників
19:53
Атака на "Київстар" не вплинула на роботу Helsi
19:51
відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується
19:49
відеоУ Києві врятували лисицю, яка залізла на 8-й поверх недобудови
Усі новини...
Реклама: