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До України прийшла справжня весна: синоптики прогнозують до 20° тепла

Вівторок, 3 квітня 2018, 16:45

У середу, 4 квітня, в Україні сухо і тепло, денна температура повітря - від 13 до 20 градусів.

Про це повідомляє у Facebook Гідрометцентр.

За даними синоптиків, температура вночі 0-5° тепла, у східних та Сумській областях 0-3° морозу; вдень 13-18° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті до 21°. Вітер переважно південний, 3-8 м/с.

Зокрема, у Карпатах без опадів, температура вночі 0-5° тепла, вдень 13-18°.

У Харкові температура вночі близько 0°, вдень 13-15° тепла.

У Дніпрі вночі 1-3° тепла, вдень 15-17°.

В Одесі температура вночі 4-6° тепла, вдень 13-15°.

У Львові сонячно, вночі 3-5° тепла, вдень 18-20°.

У Києві температура вночі 2-4° тепла, вдень 15-17°.

 

Українська правда
Теми: погода
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