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Комітет Ради назбирав голоси на рекомендацію звільнити Супрун

Вівторок, 3 квітня 2018, 17:43

Комітет Верховної Ради з питань охорони здоров’я рекомендував парламенту прийняти звернення до Кабінету міністрів про відставку в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.

Рішення схвалити проект постанови №5642, внесений до парламенту ще 16 січня 2017 року, на засіданні у вівторок підтримали 7 членів комітету.

Це сталося після заслуховування звіту Супрун та її заступників.

Голова комітету Ольга Богомолець зазначає, що в проекті постанови в якості причини вказано "гостру суспільну напругу, яка виникла у зв’язку із зривом програми державних закупівель ліків у 2016 році, що має ознаки службової недбалості".

На своїй сторінці у Facebook Богомолець також публікує свій перелік претензій до роботи керівництва МОЗ.

В свою чергу перший заступник голови комітету народний депутат Оксана Корчинська, яка голосувала проти цього рішення, вказує, що заслуховування звіту Супрун на комітеті, перетворили на "з'ясування стосунків".

"Розумієте, цю постанову зареєстрували півтора роки тому. 40 хвилин це були поодинокі питання до звіту, а фактично це було якесь слідче катування питаннями, які не стосувалися звіту уряду. З'ясування стосунків… Після звіту уряду пані Уляна пішла і в цей момент була проголосована постанова", – розповіла Корчинська.

На її думку, за недовіру Супрун голосувала "реакційна частина комітету, яка прагне повернутись до старої системи охорони здоров'я".

Як відомо, ініціаторами постанови №5642 є представники "Опозиційного блоку" Ігор Шурма та Олександр Вілкул.

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та "Доступних ліків" стало більше. Які препарати додали до переліку"

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: МОЗВерховна Рада
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