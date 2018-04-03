Україна закриє в’їзд усім висланим з ЄС російським дипломатам

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Вівторок, 3 квітня 2018, 18:27

Служба безпеки України має намір заборонити в'їзд в Україну всім російським дипломатам, висланим з країн Європейського Союзу.

Про це у вівторок заявив глава СБУ Василь Грицак, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Кандидати на видворення у нас є завжди. А вплине чи ні - життя покаже", - сказав Грицак на брифінгу в Одесі у вівторок, відповідаючи на питання про те, як вплине висилка російських дипломатів на процес обміну заручниками.

"Не ми спекулюємо на питанні обміну заручниками. Так, ми видворили 13 дипломатів. У той же час хочу зазначити, що це була правильна, на мою думку, акція", - додав він.

Глава СБУ нагадав, що 60 "розвідників під прикриттям видворені зі США, 23 - з Великої Британії.

"Ми дійсно закрили в'їзд тим, кого видворили з США - 60 розвідникам. А також 23, яких видворили з Британії... Більше того, ми закриємо в'їзд на територію України тим, кого видворили з інших країн Європейського Союзу", - повідомив Грицак.

Як повідомлялося, за підсумками одночасного рішення у зв’язку з отруєнням російського колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля із понад 20 країн світу будуть видворені понад 140 російських розвідників-дипломатів.

Водночас, деякі держави,яких вважають "друзями Росії в ЄС" відмовляються висилати російських дипломатів.

Європейська правда

Теми: ЄС Росія дипломатичні відносини
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