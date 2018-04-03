СБУ затримало "депутата" окупаційної влади Євпаторії

Служба безпеки затримала у пункті пропуску "Чаплинка" на адміністративному кордоні з анексованим Кримом депутата так званої "Євпаторійської міської ради".

Про це повідомляється на сайті відомства.

"Оперативники спецслужби встановили, що колишній депутат міської ради Євпаторії у березні 2014 року брав участь у протиправній діяльності так званої "самооборони Криму", – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, затриманий брав участь у захопленні адміністративних будівель органів влади під час незаконної анексії Криму.

"За інформацією спецслужби, у вересні 2014 року фігурант справи був обраний депутатом від політичної партії "Единая Россия" до так званої "Євпаторійської міської ради", створеної окупаційною владою", – зазначають правоохоронці.

СБУ опублікувало фотографію затриманого із заретушованим обличчям. На сайті "Євпаторійської міської ради" є фото схожого чоловіка – Осьмініна Сергія Анатолійовича. До анексії він був депутатом від "Партії регіонів". Осьмінін також є засновником та керівником ТОВ "Машсервіс", яке після анексії зареєструвалось в Росії.

ФОТО: СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

СБУ повідомляє, що "депутат" прибув на материкову частину України, де проживають його родичі.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України – УП) тривають невідкладні слідчі дії.

Пізніше прокуратура АРК повідомила, що затриманому оголосили підозру за цією статтею.

"Своїми діями він сприяє встановленню окупаційного режиму на тимчасово окупованій території України, його органів влади, формуванню апарату державної влади Російської Федерації та його легітимізації, чим вчиняє умисні дії з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України", – наголосили в прокуратурі.