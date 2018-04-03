СБУ затримало "депутата" окупаційної влади Євпаторії

Служба безпеки затримала у пункті пропуску "Чаплинка" на адміністративному кордоні з анексованим Кримом депутата так званої "Євпаторійської міської ради".

Про це повідомляється на сайті відомства.

"Оперативники спецслужби встановили, що колишній депутат міської ради Євпаторії у березні 2014 року брав участь у протиправній діяльності так званої "самооборони Криму", – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, затриманий брав участь у захопленні адміністративних будівель органів влади під час незаконної анексії Криму.

"За інформацією спецслужби, у вересні 2014 року фігурант справи був обраний депутатом від політичної партії "Единая Россия" до так званої "Євпаторійської міської ради", створеної окупаційною владою", – зазначають правоохоронці.

СБУ опублікувало фотографію затриманого із заретушованим обличчям. На сайті "Євпаторійської міської ради" є фото схожого чоловіка – Осьмініна Сергія Анатолійовича. До анексії він був депутатом від "Партії регіонів". Осьмінін також є засновником та керівником ТОВ "Машсервіс", яке після анексії зареєструвалось в Росії.

ФОТО: СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

СБУ повідомляє, що "депутат" прибув на материкову частину України, де проживають його родичи.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України – УП) тривають невідкладні слідчі дії.