СБУ затримало "депутата" окупаційної влади Євпаторії
Служба безпеки затримала у пункті пропуску "Чаплинка" на адміністративному кордоні з анексованим Кримом депутата так званої "Євпаторійської міської ради".
Про це повідомляється на сайті відомства.
"Оперативники спецслужби встановили, що колишній депутат міської ради Євпаторії у березні 2014 року брав участь у протиправній діяльності так званої "самооборони Криму", – йдеться в повідомленні.
За даними СБУ, затриманий брав участь у захопленні адміністративних будівель органів влади під час незаконної анексії Криму.
"За інформацією спецслужби, у вересні 2014 року фігурант справи був обраний депутатом від політичної партії "Единая Россия" до так званої "Євпаторійської міської ради", створеної окупаційною владою", – зазначають правоохоронці.
СБУ опублікувало фотографію затриманого із заретушованим обличчям. На сайті "Євпаторійської міської ради" є фото схожого чоловіка – Осьмініна Сергія Анатолійовича. До анексії він був депутатом від "Партії регіонів". Осьмінін також є засновником та керівником ТОВ "Машсервіс", яке після анексії зареєструвалось в Росії.
СБУ повідомляє, що "депутат" прибув на материкову частину України, де проживають його родичі.
У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України – УП) тривають невідкладні слідчі дії.
Пізніше прокуратура АРК повідомила, що затриманому оголосили підозру за цією статтею.