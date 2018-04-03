Януковичі вимагають, щоб Україна компенсувала їм витрати на адвокатів – ЗМІ

Колишній президент Віктор Янукович і його родина вимагають від України компенсувати витрати на адвокатів, що захищали їх в європейському суді.

Про це у вівторок пише DW.

"193 тисячі 207 фунтів і 50 пенсів: такий рахунок виставили українським платникам податків Віктор Федорович Янукович, його старший син Олександр і вдова його загиблого молодшого сина Віктора", - пише видання, вказуючи, що пізніше суд зменшив цю суму до 10500 евро плюс відсотки.

Як пише видання, це додаткові витрати, які понесли український екс-президент і його родина через те, що Україна 2014 року невдало втрутилася у судовий процес за позовами Януковичів проти Ради ЄС у суді Європейського Союзу.

Йдеться про оскарження першої хвилі санкцій ЄС, запровадженої у березні 2014 року проти Віктора Януковича і його оточення за розкрадання державних коштів.

"Річ у тім, що українське міністерство юстиції у вересні 2014 року спершу подало до Суду ЄС заявку, аби разом з Польщею Україна виступала у суді стороною процесу - на підтримку позиції Ради ЄС у суперечці з Януковичами. Однак вже у грудні того ж року Київ раптом відкликав свою заявку і вийшов з процесу", - пише видання.

"За ці кілька місяців на британських захисників Януковичів - адвокатів лондонської юридичної фірми Joseph Hage Aaronson – через українську заявку з'явилася "додаткова робота". Рахунок за неї Януковичі виставили Україні", - зазначає DW.

Посилаючись на базу даних рішень Суду ЄС, видання вказує, що провідні фахівці лондонської юридичної фірми Joseph Hage Aaronson отримують за роботу на Віктора Януковича та його родичів до 1500 фунтів за годину.

"Очолює команду юристів Віктора Януковича досвідчений Том Бізлі, серед найвідоміших клієнтів якого у минулому був російський олігарх Олег Дерипаска", - йдеться у статті.

"Отже, з українського бюджету екс-президенту і його родині на початку цього року мали бути компенсовані витрати на лондонських адвокатів. Водночас судді визнали апетити лондонських юристів надмірними і вирішили, що Україна має компенсувати витрати Януковичам у розрахунку 250 фунтів за годину адвокатської роботи. Крім того, замість майже 70 годин роботи адвокатів та їхніх помічників судді визнали більш правдоподібною цифру у 10 годин роботи плюс чотири години на організаційні затрати. Отже, Суд ЄС постановив виплатити Віктору Януковичу, його сину і невістці по 3500 фунтів компенсації", - пише видання.

Загалом Україна винна Януковичам за рішенням суду у Люксембурзі 10500 євро, а також відсотки за період судової тяганини.

Видання пише, що в українському Мін'юсті не відповіли, чи розрахувалися з Януковичами.

Вказується, що 193 тисячі фунтів на трьох, як вказали самі адвокати у представлених суду розрахунках, це орієнтовно третина загальних витрат на юридичний захист у справі за позовом проти санкцій, запроваджених у 2014 році.

Таким чином річні витрати Януковичів на лондонських адвокатів становлять близько 580 тисяч фунтів.