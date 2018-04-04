"Газпром": Після запуску "Північного потоку 2" транзит через Україну впаде в 10 разів

Після запуску "Північного потоку 2" і "Турецького потоку" транзит російського газу через Україну впаде в 10 разів.

Про це заявив голова правління російської газової монополії "Газпром" Олексій Міллер, передає Інтерфакс.

"Ми не говоримо про те, що ми повністю перекриємо транзит через територію України. Тому що є суміжні держави, є регіони, які знаходяться на кордоні з Україною з боку Європи і без сумніву, поставки в ці регіони Європи будуть здійснюватися транзитом через територію України. Інша справа, що це обсяги, які будуть без сумніву менш значні. Мабуть, мова може йти про 10-15 млрд куб. м газу на рік", - сказав Міллер.

Агентство зазначає, що в 2017 році Україна транспортувала 93 млрд куб. м російського газу, в 2016 році - 82 млрд куб. м.

На питання про умови майбутньої співпраці, Міллер сказав: "Належить провести переговори. У всякому разі, це не ті умови, які ми отримали в рамках розгляду позову в Стокгольмському арбітражі".

Раніше у вівторок в "Газпромі" повідомили, що будівництво першої нитки "Турецького потоку" буде завершене через місяць.

Як повідомлялось, Німеччина дала дозвіл на будівництво суперечливого газопроводу "Північний потік-2" по дну Балтійського моря.

Як відомо, проект "Північний потік-2" передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Супротивники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газу в ЄС.