У штаб-квартирі YouTube в Каліфорнії сталася стрілянина, є постраждалі

У штаб-квартирі YouTube в Сан-Франциско сталася стрілянина, є поранені. Жінка, яка, ймовірно, відкрила вогонь, знайдена мертвою.

Про це повідомляє BBC.

За даними американських ЗМІ, жінка, котра є підозрюваною, загинула. Як повідомляє NBC News, невідомо, чи була вона вбита поліцейськими, чи наклала на себе руки.

BREAKING: YouTube shooter is a female and she is down, multiple law enforcement sources tell @NBCNews - @anblanxhttps://t.co/YQ0x5rJFwo — NBC News (@NBCNews) 3 квітня 2018 р.

На місці події знаходяться машини швидкої допомоги. Кілька людей були доставлені в лікарню, про їхній стан поки нічого невідомо. Місцевий медичний центр повідомив, що прийняв на лікування 5 постраждалих від стрілянини.

За повідомленнями, деякі з потерпілих травмувалися під час евакуації з будівлі. Один із співробітників YouTube написав у twitter, що люди залишали будівлю в паніці.

We were sitting in a meeting and then we heard people running because it was rumbling the floor. First thought was earthquake. https://t.co/gmolQmRXm1 — Todd Sherman (@tdd) 3 квітня 2018 р.

У штаб-квартирі YouTube працює близько 1700 осіб.

Місцеві телеканали, показали, що співробітники виходили з піднятими руками, їх по черзі обшукувала поліція.