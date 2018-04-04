У штаб-квартирі YouTube в Каліфорнії сталася стрілянина, є постраждалі

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Середа, 4 квітня 2018, 01:03

У штаб-квартирі YouTube в Сан-Франциско сталася стрілянина, є поранені. Жінка, яка, ймовірно, відкрила вогонь, знайдена мертвою.

Про це повідомляє BBC.

За даними американських ЗМІ, жінка, котра є підозрюваною, загинула. Як повідомляє NBC News, невідомо, чи була вона вбита поліцейськими, чи наклала на себе руки.

На місці події знаходяться машини швидкої допомоги. Кілька людей були доставлені в лікарню, про їхній стан поки нічого невідомо. Місцевий медичний центр повідомив, що прийняв на лікування 5 постраждалих від стрілянини.

За повідомленнями, деякі з потерпілих травмувалися під час евакуації з будівлі. Один із співробітників YouTube написав у twitter, що люди залишали будівлю в паніці.

У штаб-квартирі YouTube працює близько 1700 осіб.

Місцеві телеканали, показали, що співробітники виходили з піднятими руками, їх по черзі обшукувала поліція.

Теми: США надзвичайна подія
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