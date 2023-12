У штаб-квартирі YouTube в Каліфорнії сталася стрілянина, є постраждалі

У штаб-квартирі YouTube в Сан-Франциско сталася стрілянина, є поранені. Жінка, яка, ймовірно, відкрила вогонь, знайдена мертвою.

Про це повідомляє BBC.

За даними американських ЗМІ, жінка, котра є підозрюваною, загинула. Як повідомляє NBC News, невідомо, чи була вона вбита поліцейськими, чи наклала на себе руки.

BREAKING: YouTube shooter is a female and she is down, multiple law enforcement sources tell @NBCNews - @anblanx https://t.co/YQ0x5rJFwo

Як уточнив шеф поліції Сан Бруно Ед Барберіні агентству Reuters, жінка, швидше за все, застрелилася сама.

"Ми знайшли жертву з, на нашу думку, вогнепальним пораненням, нанесеним самостійно. Це жінка", - сказав він.

Один з потерпілих, 36-річний чоловік, потрапив до лікарні Сан-Франциско в критичному стані. Також в серйозному стані госпіталізована 32-річна жінка.

На місці події знаходяться машини швидкої допомоги. Місцевий медичний центр повідомив, що прийняв на лікування 5 постраждалих від стрілянини.

За повідомленнями, деякі з потерпілих травмувалися під час евакуації з будівлі. Один із співробітників YouTube написав у twitter, що люди залишали будівлю в паніці.

We were sitting in a meeting and then we heard people running because it was rumbling the floor. First thought was earthquake. https://t.co/gmolQmRXm1