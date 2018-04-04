РФ проводить ракетні випробування над виключною економічною зоною Латвії

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Середа, 4 квітня 2018, 01:54

Російський флот буде проводити випробування ракет над виключною економічною зоною Латвії в Балтійському морі.

Про це повідомляє Латвійське інформаційне агентство Leta.

Центр управління повітряним рухом Росії поінформував Латвію минулого тижня про те, що з 4 по 6 квітня російський флот буде проводити випробування ракет над виключною економічною зоною Латвії в Балтійському морі.

Після оголошення Росією ракетних випробувань, міністерство оборони Латвії попросило надати якомога більше інформації про випробування, в тому числі про те, які ракети будуть випробувані і які заходи будуть вжиті для забезпечення безпеки.

Як повідомив агентству представник міністерства оборони Латвії Каспарс Галкінс, Росія заявила, що випробування ракет є частиною військових навчань, і що під час навчань будуть вжиті всі необхідні заходи безпеки.

За його словами, інші питання залишилися без відповіді.

Теми: Латвія Росія
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