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Трамп хоче вивести війська з Сирії

Середа, 4 квітня 2018, 02:52

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче, щоб американські війська "вийшли" з Сирії.

Про це пише AFP.

"Наша головна місія щодо Сирії - позбутися  ІДІЛ. Ми майже виконали це завдання, і ми будемо приймати рішення дуже швидко в координації з іншими в цій галузі щодо того, що ми будемо робити", - заявив Трамп на прес-конференції з лідерами Латвії, Литви та Естонії.

Президент додав: "Я хочу вийти, я хочу повернути свої війська додому, я хочу почати відновлення нашої нації".

У той же час генерал Джо Вотель, який очолює Центральне командування, вважає, що США повинні зіграти довгострокову роль в Сирії для стабілізації районів, звільнених від окупації ІДІЛ.

Посланець США в коаліції проти ІДІЛ Бретт Макгерк також підкреслює, що боротьба з джихадистами ще не закінчена.

Чиновники стверджують, що 98 відсотків територій в Сирії та Іраку, які колись були окуповані ІДІЛ, звільнені, але група ще залишилася уздовж долини річки Євфрат в східній Сирії, і військові побоюються, що бойовики планують довгострокове протистояння.

Трамп заявив, що він буде проводити консультації з союзниками і запропонував Саудівській Аравії профінансувати присутність американських військ.

"Саудівська Аравія дуже зацікавлена ​​в нашому рішенні. І я сказав, ну, ви знаєте, ви хочете, щоб ми залишилися, може бути, вам доведеться заплатити", - сказав він.

Очевидна готовність Трампа вийти з Сирії суперечить новій американській стратегії, оголошеній держсекретарем Рексом Тіллерсоном до звільнення.

Тіллерсон стверджував, що сили США повинні залишатися в Сирії, щоб не допустити повернення ІДІЛ і "Аль-Каїди" та не дати Ірану шанс "ще більше зміцнити свої позиції в Сирії".

Аліреза Надер, експерт з питань міжнародної політики американського аналітичного центру Rand Corporation, заявив, що рішення вийти з Сирії стане "чудовою новиною" для лідерів в Ірані, в результаті чого Ісламська Республіка зможе розширити свій вплив в Сирії.

"Це дійсно суперечило б прагненню президента Трампа протистояти Ірану на Близькому Сході. Якщо США хочуть протистояти Ірану в регіоні, він повинен залишитися в Сирії", - сказав Надер.

Раніше The Wall Street Journal та The Hill писали, що президент США наказав заморозити 200 мільйонів доларів у фондах для допомоги у відновленні Сирії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звільнив державного секретаря Рекса Тіллерсона і запропонував замінити його директором ЦРУ Майком Помпео. Заступник колишнього державного секретаря США Рекса Тіллерсона Стів Голдштейн також був звільнений.

З 1 квітня виконуючим обов'язки голови Державного департаменту став перший заступник державного секретаря США Джон Салліван

Комітет Сенату США у закордонних справах розглядатиме кандидатуру Помпео у квітні.

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Теми: СиріяСШАТрамп
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