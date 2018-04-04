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Facebook видалив понад 270 сторінок "фабрики тролів", які діяли і в Україні

Середа, 4 квітня 2018, 04:30
Facebook видалив понад 270 сторінок фабрики тролів, які діяли і в Україні

Соцмережа Facebook заблокувала понад 270 сторінок, які керувались з російського "Агентства досліджень інтернету" (IRA), що використовувалися для маніпуляцій громадською думкою у самій Росії, та  сусідніх країнах, де використовують російську мову, зокрема, в Україні.

Про це засновник Facebook Марк Цукерберг написав на своїй сторінці у соцмережі.

"Цей конкретний набір сторінок та облікових записів був націлений на Росію та людей, які розмовляють російською мовою у сусідніх країнах, таких як Азербайджан, Узбекистан та Україна", – заявив Цукерберг.

У цьому випадку деякі з сторінок, які були видалені, належать російським новинним організаціям, що контролювалися IRA.

Принаймні за однією такою сторінкою у Facebook стежило близько мільйона людей. Крім того, ще близько 500 тисяч користувачів стежили за одним із таких облікових записів у Instagram.

Цукерберг пояснив, що Facebook із повагою ставиться до людей і урядів, які діляться політичними поглядами у соцмережі, але не дозволяє їм створювати фейкові облікові записи для цього.

"Коли організація робить це неодноразово, ми видаляємо всі їх сторінки, в тому числі ті, які можуть і не бути фейковими. Сторінки і облікові записи, які ми заблокували сьогодні, були видалені, оскільки вони контролювалися IRA, але не через контент, який вони поширювали", - написав Цукерберг.

Засновник Facebook зазначив, що у найближчі кілька тижнів користувачі за допомогою спеціального інструменту зможуть перевірити, чи стежили вони за обліковими записами, контрольованими "фабрикою тролів".

Як повідомляє російський мультимедійний холдинг РБК, 3 квітня, керівник "Федерального агентства новин" Євген Зубарєв розповів, що спільнота його видання без всяких пояснень була заблокована в Facebook. Це видання та інші джерела журналу пов'язували з близьким до російського президента бізнесменом Євгеном Прігожиним.

Також були заблоковані групи видань "Журналістська правда", "Невські новини" та "Економіка сьогодні".

"Це акт політичної цензури, ми не публікували жодного забороненого контенту", - заявив РБК Зубарєв.

Як відомо, ім'я Прігожина фігурує в доповіді спеціального радника ФБР Роберта Мюллера про втручання РФ у вибори в США в 2016 році.

Як повідомлялось, міністерство фінансів США запровадило санкції проти обвинувачених у втручанні в американські вибори, в тому числі проти Агентства інтернет досліджень, відомого як "фабрика тролів".

"Українська правда" у Threads

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