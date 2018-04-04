Колишній політв’язень Кремля Юрій Солошенко помер

Колишній політв’язень Росії Юрій Солошенко, звільнений влітку 2016 року, пішов із життя.

Про це повідомляють перший віце-спікер Ірина Геращенко та Геннадій Афанасьєв, якого було звільнено разом із Солошенком.

Про смерть Юрія Даниловича повідомив його син.

Геращенко написала: "Москва віддала нам його 2 роки тому тільки тому, що в Юрія Даниловича був рак...".

"Він боровся весь цей час, йому допомагали родина й добрі люди. Щаслива, що вдалося в червні 2016 його витягти і він був цей час в колі родини", – зазначила вона.

"Ми зідзвонювалися час від часу, Він надсилав мені мотивуючі смс-ки на підтримку в різні важкі часи, під час якихось парламентських баталій. Два дні тому говорили про пана Юрія з президентом і Святославом Цеголком, що він дуже світла людина, – ми весь цей час тримали з ним контакт, намагалися допомагати", – пригадала Геращенко.

Вона зазначила, що Юрій Солошенко завжди радів, коли "вдавалося ще когось витягти", бо знав "ціну свободи".

Співчуття родині Солошенка висловила і речниця МЗС Мар'яна Беца. Вона зазначила, що він "боровся до останнього".

Сумна звістка. Помер колишній політв'язень Юрій Солошенко... Він боровся до останнього. Щирі співчуття родині. RIP pic.twitter.com/lXrPOqTUhB — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) April 4, 2018

Президент Петро Порошенко також зазначив: "Майже два роки тому нам вдалося повернути його з російської тюрми до України. На жаль, побороти тяжку хворобу Юрій Данилович не зміг... Вічна пам'ять".

Пішов з життя Юрій Данилович Солошенко - надзвичайно світла, сильна духом людина. Він боровся за життя до останнього.



Майже два роки тому нам вдалося повернути його з російської тюрми до України. На жаль, побороти тяжку хворобу Юрій Данилович не зміг...



Вічна пам'ять. pic.twitter.com/BzSh1k0ccG — Петро Порошенко (@poroshenko) April 4, 2018

6 травня Юрію Солошенку виповнилося б 76 років.

Росія арештувала його 5 серпня 2014 року і звинуватила 72-річного українця у шпигунстві та спробі вивезти з російського заводу секретне обладнання.

Свого часу (до 2010 року) Солошенко очолював полтавський оборонний завод "Знамя"

Росія відпустила Юрія Солошенка та Геннадія Афанасьєва з ув’язнення 14 червня 2016 року. Їх обміняли на одеських організаторів і учасників так званої "Народної ради Бессарабії" Олену Гліщинську і Віталія Діденка.

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