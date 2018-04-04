Колишній політв’язень Кремля Юрій Солошенко помер

4939 переглядів
Середа, 4 квітня 2018, 09:03

Колишній політв’язень Росії Юрій Солошенко, звільнений влітку 2016 року, помер.

Про це повідомляють перший віце-спікер Ірина Геращенко та Геннадій Афанасьєв, якого було звільнено разом із Солошенком.

Про смерть Юрія Даниловича повідомив його син.

Геращенко написала: "Москва віддала нам його 2 роки тому тільки тому, що в Юрія Даниловича був рак...".

"Він боровся весь цей час, йому допомагали родина й добрі люди. Щаслива, що вдалося в червні 2016 його витягти і він був цей час в колі родини", – зазначила вона.

"Ми зідзвонювалися час від часу, Він надсилав мені мотивуючи смс-ки на підтримку в різні важкі часи, під час якихось парламентських баталій. Два дні тому говорили про пана Юрія з президентом і Святославом Цеголком, що він дуже світла людина, – ми весь цей час тримали з ним контакт, намагалися допомагати", – пригадала Геращенко.

Вона зазначила, що Юрій Солошенко завжди радів, коли "вдавалося ще когось витягти", бо знав "ціну свободи".

Співчуття родині Солошенка висловила і речниця МЗС Мар'яна Беца. Вона зазначила, що він "боровся до останнього".

Як відомо, Росія відпустила Юрія Солошенка та Геннадія Афанасьєва з ув’язнення 14 червня 2016 року. Їх обміняли на одеських організаторів і учасників так званої "Народної ради Бессарабії" Олену Гліщинську і Віталія Діденка.

Читайте також інтерв’ю: Без жодного шансу. Афанасьєв і Солошенко про те, як ФСБ ламає людей у полоні

Теми: політв'язні
powered by lun.ua
По темі
Денісова попросила омбудсмена РФ перевірити умови утримання Балуха 3 квітня 2018, 18:39
Балуха побив конвой після суду за апеляцією – адвокат 2 квітня 2018, 20:00
Балуха перевели у камеру з постійним відеонаглядом, він схуд 31 березня 2018, 17:11
Усі новини
Головні новини
Колишній політв’язень Кремля Юрій Солошенко помер
Трамп хоче вивести війська з Сирії
У штаб-квартирі YouTube в Каліфорнії сталася стрілянина, є постраждалі
Стало відомо, які епізоди заявлені у скарзі Ситника щодо Холодницького
Усі новини
київ

Гастро-новини: 9 закладів Києва, що відкрилися в березні

Музика

Український художник оформив альбом Елтона Джона