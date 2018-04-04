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З Андріївського узвозу в Києві прибрали кіоски

Середа, 4 квітня 2018, 10:35

У Києві комунальники прибрали МАФи на верхньому майданчику Андріївського узвозу.

Про це повідомляє народний депутат, радник мера Києва Дмитро Білоцерковець.

"Сьогодні вранці здійснено демонтаж однієї з останніх "клоак/шанхаїв" центру міста на верхньому майданчику Андріївського узвозу (сквер з пам'ятником Проні та Голохвастову) і навпроти 25 школи", – пише він в Facebook.

 
 

За словами Білоцерковця, власникам українського "hand made" було запропоновано перебратися на Алею художників нижче, в спеціально відведені місця, які місто створило для них.

"Hand made" підприємці могли укласти відповідні договори з комунальним підприємством Подільської адміністрацій. На жаль реального "Ukrainian hand made" було мало, в основному це був Китай", – нарікає нардеп.

 

Глава КП "Київблагоустрій" депутат Київради від БПП Андрій Андрєєв зазначає, що роботи велися на підставі офіційного доручення, виданого 3 квітня Департаментом міського благоустрою.

"Нагадаю, дорученням передували інспекторські перевірки, що показали відсутність у власників зазначених тимчасових споруд дозвільних документів на їх установлення", – пише Андрєєв.

За його словами, 2 місяці тому (1 лютого) столична влада запропонувала підприємцям перенести свої намети і ларьки на відремонтовану поруч Алею художників, але більшість власників ТС відмовилися переїжджати.

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Теми: Київ
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