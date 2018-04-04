МЗС: громадяни 46 країн можуть оформити візу в Україну, не виходячи з дому

Міністерство закордонних справ розпочало он-лайн оформлення іноземцям електронних віз для в’їзду в Україну з діловою або туристичною метою.

Про це інформує сайт МЗС.

Зазначається, що е-Віза є абсолютно новітнім для України проектом, який реалізується в нашій державі уперше з метою модернізації існуючих процедур у візовій сфері.

Для оформлення е-Візи необхідно здійснити кілька кроків: заповнити анкету он-лайн, завантажити скановані копії необхідних документів, заплатити на сайті банківською карткою (платіжних систем MasterCard Worldwide чи Visa International) та роздрукувати отриману на електронну адресу електронну візу.

Серед переваги е-Візи МЗС називає дистанційне подання документів у будь-який зручний час та отримання е-Візи без необхідності відвідування консульської установи, можливість онлайн відстеження стану оформлення е-Візи, централізоване оформлення усіх е-Віз в МЗС України, постійну інформаційну підтримку заявників на evisa@mfa.gov.ua.

Час оформлення електронної візи – до 9 робочих днів. Її вартість складає 65 доларів США. Строк дії – разова до 30 днів.

Реформи тривають – робимо Україну ще ближчою світу. Сьогодні запустили електронну візу. Громадяни 46 країн відтепер можуть оформити візу в Україну, не виходячи з дому :) https://t.co/pYUGHpzuD7 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) April 4, 2018

Е-Візи запроваджуються для громадян таких держав:

Австралія, Антиґуа і Барбуда, Багамські Острови, Барбадос, Бахрейн, Болівія, Бутан, Вануату, Гаїті, Ґватемала, Гондурас, Ґренада, Домініка, Домінікана, Індонезія, Камбоджа, Катар, Коста-Ріка, Кувейт, Лаос, Маврикій, Малайзія, Мальдіви, Мексика, Мікронезія, М'янма, Непал, Нікараґуа, Нова Зеландія, Оман, Палау, Перу, Сальвадор, Самоа, Саудівська Аравія, Сейшельські Острови, Сент-Вінсент і Ґренадини, Сент-Люсія, Сінгапур, Суринам, Таїланд, Тімор-Лешті, Тринідад і Тобаґо, Тувалу, Фіджі, Ямайка.

В МЗС вірять, що запровадження е-Візи сприятиме суттєвому спрощенню візових формальностей для бажаючих відвідати Україну з метою туризму чи бізнесу та є прогресивним кроком на шляху розвитку міграційно-візової сфери.