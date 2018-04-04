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Аваков: У поліції – 30% "екс-беркутівців". Пропонуєте розстріляти?

Середа, 4 квітня 2018, 14:17

Кількість старих спецпризначенців у структурі нинішніх спеціальних сил поліції на цей момент складає трохи менше 30%.

Про це розповів глава МВС Арсен Аваков в інтерв'ю виданню LIGA.net.

"Об'єктивні дані - конкретні цифри - говорять про те, що кількість старих спецназівців (2013  року) в структурі нинішнього спецназу поліції сьогодні становить трохи менше 30%", - сказав міністр.

"Це або колишній "Беркут", або інші спецпідрозділи. Пропонуєте розстріляти? Всіх під загальну кон'юнктурну лінійку засудження?", – парирував питання журналіста Аваков.

"Люди все дуже різні – і в складі спецпідрозділів чесних хлопців і патріотів більше, ніж у черговому натовпі крикливих "патріотів" із масками на політичних демонстраціях під Радою", – стверджує глава МВС.

За словами Авакова, "будь-яка реформа в суспільстві - це важкий шлях".

"Швидко його не пройти. Це стосується, головним чином, кадрів. Як ми переконалися, завезти в достатній кількості марсіан або іноземців, щоб враз вирішити наші проблеми, не вдається. І ось ми працюємо з нашим суспільством: беремо людей, готуємо, навчаємо і даємо їм шанс справлятися, розвиватися, адекватно реагуючи на помилки", – говорить глава МВС.

За словами Авакова, поточна кадрова філософія змін до поліції – баланс молодих поліцейських, які набувають досвіду, і поліцейських досвідчених, які володіють реальним багажем розслідувань і припинення злочинів.

"Результат роботи поліції – набагато важливіше, ніж те, як це виглядає в очах критиканів. Тому нам неприємні безпідставні наскоки на нашу мінливу структуру – але ми готуємо поліцейських, а не маніжних панночок, потерпимо. Робимо те, що повинні", – стверджує глава МВС.

За його словами, реформа поліції закінчиться, коли закінчиться реформа суспільства.

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціяМВСАваков
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