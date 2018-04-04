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Київ завершує опалювальний сезон

Середа, 4 квітня 2018, 14:28
Київ завершує опалювальний сезон

У Києві розпочали підготовку до завершення опалювального сезону, яке планується 6 квітня.

Відповідне розпорядження КМДА підписано у середу, інформує портал столичної влади.

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв зазначає, що за прогнозом погоди, що надійшов від Українського гідрометцентру з 4-го квітня і в найближчі дні середньодобова температура повітря буде значно вищою, ніж +8 градусів.

"Тепла погода збережеться і надалі. У зв'язку з цим місто надає доручення теплопостачальним компаніям – ПАТ "Київенерго", ТОВ "Євро-Реконструкції" та іншим – приступити до згортання систем теплозабезпечення", – заявив Пантелеєв.

Він також зазначив, що адміністративні будівлі у столиці розпочали відключатися від тепла ще раніше, за індивідуальними заявками.

Так, станом на 3 квітня понад 500 адміністративних будівель, офісних приміщень тощо вже відключені від опалення.

Як відомо, згідно з чинним законодавством, рішення про початок та завершення опалювального сезону приймають місцеві органи влади, враховуючи температурні показники.

Українська правда
Теми: Київопалення
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