Фігурантам "справи українських диверсантів" продовжили арешт

"Севастопольський міський суд" в окупованому Криму на три місяці продовжив термін утримання під вартою фігурантам справи "українських диверсантів" Володимиру Дудці і Олексію Бессарабову.

Про це повідомляє "Кримська правозахисна група".

"За інформацією родичів Володимира Дудки, обох фігурантів "справи українських диверсантів" залишили в СІЗО до 8 липня. Рішення виніс "суддя" Ігор Кожевников", - йдеться у повідомленні.

Засідання суду було відкритим, тому арештовані змогли побачити своїх рідних.

Крім того, "Верховний суд" Криму залишив під вартою ще на 6 місяців іншого фігуранта "справи українських диверсантів" - жителя міста Енергодар Євгена Панова. Його затримали в окупованому Криму в серпні 2016 року і звинувачують у підготовці терактів на півострові.

"Суддя" Андрій Палій ухвалив проводити слухання справи в закритому режимі. Перше засідання з розгляду цієї справи по суті заплановано на 16 квітня", - зазначають правозахисники.

За інформацією кримського активіста Михайла Батрака, в зал суду не пустили навіть матір Євгенія Віру Котелянець. Вона спеціально приїхала з Енергодара Запорізької області, щоб побачити і підтримати сина.

Батрак повідомляє, що "суд" виніс постанову - проводити всі наступні судові засідання в закритому режимі.

9 листопада 2016 року в Севастополі окупанти повідомили про затримання "членів диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міністерства оборони України" - Дмитра Штиблікова, Олексія Бессарабова і Володимира Дудку.

Підконтрольний Кремлю Ленінський районний суд Севастополя 10 листопада заарештував трьох затриманих в Севастополі "диверсантів" на два місяці. 30 грудня 2016 року "севастопольський суд" продовжив термін утримання під вартою відносно Штиблікова, Бессарабова і Дудки до 8 березня 2017 року.

Дмитро Штибліков і Олексій Бессарабов до 2014 року працювали військовими експертами в центрі "Номос". Володимир Дудка – капітан 2-го рангу запасу, в минулому – капітан корабля радіоелектронної розвідки.

У Службі безпеки України наголошували, що затримані в Криму громадяни України не є ні співробітниками, ні контактерами з боку СБУ.