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Cкандал із Cambridge Analytica вразив 87 млн користувачів Facebook

Середа, 4 квітня 2018, 22:29
Cкандал із Cambridge Analytica вразив 87 млн користувачів Facebook

У Facebook заявили, що скандал навколо витоку даних зачепив щонайменше 87 мільйонів користувачів соцмережі, раніше говорили про 50 мільйонів.

Про це йдеться у блозі голови відділу технологій Facebook Майка Шропфера.

"Загалом, ми вважаємо, що інформацію 87 мільйонів користувачів Facebook (в основному в США), можливо, неправильно поділилися з Cambridge Analtica", - написав він.

За інформацією ВВС, близько мільйона із загальної кількості цих користувачів є британцями.

Раніше повідомлялося, що Cambridge Analytica звинуватили у використанні даних понад 50 мільйонів користувачів Facebook без їхнього відома. Зокрема, ці дані було використано під час виборчої кампанії Дональда Трампа.

Також вивчається, чи не причетна Cambridge Analytica до кампанії за вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу.

23 березня виконувач обов'язків гендиректора Cambridge Analytica Олександр Тайлер заявив, що рада компанії почала розслідування колишніх дій SCL Elections. "Ми не схожі на політично вмотивовану і неетичну компанію, якою деякі намагалися зобразити", – заявив він.

Українська правда

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Теми: facebookскандал
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