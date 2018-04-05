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США планують ввести нові санкції проти російських олігархів - ЗМІ

Четвер, 5 квітня 2018, 02:10
США планують ввести нові санкції проти російських олігархів - ЗМІ

США планують на цьому тижні ввести нові санкції проти російських олігархів за законом, який спрямований проти ймовірного втручання Москви у вибори 2016 року.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

"Санкції, які можуть вплинути на людей, близьких до президента РФ Путіна, відображають бажання Вашингтона притягнути Росію до відповідальності за можливе втручання у вибори, яке Москва заперечує", - йдеться у повідомленні.

Про нові санкції, за словами джерел, буде оголошено в четвер.

"Вони є своєрідним продовженням рішення від 15 березня про запровадження санкцій проти 19 осіб та 5 структур, у тому числі російських спецслужб, яких звинувачують у втручанні в американські вибори", - підкреслює агентство.

Зазначається, що під дію санкцій потраплять російські олігархи, пов'язані як з Путіним, так і з російським урядом.

У Білому домі відмовились коментувати, чи планують вони оголосити про санкції на цьому тижні.

15 березня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти обвинувачених у втручанні в американські вибори, в тому числі проти Агентства інтернет досліджень, відомого як "фабрика тролів".

До списку внесені прізвища 19 фізичних осіб, більшість з яких фігурували у звіті спеціального прокурора Роберта Мюллера щодо втручання Росії у президентські вибори в США в 2016 році.

Раніше повідомлялось, що американські спецслужби дійшли висновку, що Росія втручалась у хід виборів 2016 з метою сприяти Дональду Трампу.

У США також триває робота спеціального прокурора Мюллера, який серед іншого має встановити, чи координувалось російське втручання на рівні контактів між штабом Трампа та урядом Росії.

У лютому Мюллер висунув обвинувачення 13 росіянам, які працювали у "фабриці тролів", та ще трьом організаціям у втручанні в вибори президента США.

Росіян звинувачують у змові з метою обдурити Сполучені Штати. Крім того, двох росіян зі списку обвинувачують у банківському шахрайстві, ще чотирьох - у крадіжці особистих даних інших людей.

Теми: СШАРосіясанкції
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