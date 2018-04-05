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"Укроборонпром" почав серійне виробництво бойових машин "Атлет"

Четвер, 5 квітня 2018, 03:23

Держпідприємство "Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О. Морозова", яке входить до складу ДК "Укрборонпром", розпочало серійне виробництво броньованих ремонтно-евакуаційних машин (БРЕМ) "Атлет".

Про це повідомляє прес-служба "Укроборонпрому" у Facebook.

"Розроблена фахівцями "ХКБМ" машина призначена для технічного забезпечення танкових підрозділів. "Атлет" дозволяє проводити евакуаційні операції та ремонт техніки у польових умовах", - йдеться у заяві.

"Для виконання цих завдань "Атлет" обладнаний крановою установкою з вантажопідйомністю до 25 т, яка дозволяє проводити заміну основних вузлів та агрегатів танку, включаючи башту та двигун.

Для евакуації бойових машин "Атлет" обладнаний лебідкою з максимальною силою до 250 кН, якої достатньо для витягування основних бойових танків. А спеціальне обладнання дозволяє проводити буксирування техніки на швидкості до 25 км/год", - заявили у концерні.

"1000-сильний двигун дозволяє розвивати "Атлету", що важить 46 т, швидкість до 70 км/год. Також БРЕМ може перевозити до 1,5 т вантажу. Він оснащений зварювальним апаратом та іншим обладнанням, яке дозволяє проводити широкий комплекс робіт з відновлення боєздатності бронетехніки безпосередньо у польових умовах", - підкреслили в "Укроборонпромі".

 

"Ця бойова машина значно посилить технічні можливості ЗСУ та забезпечить належний рівень боєготовності танкових підрозділів.

Крім того, БРЕМ "Атлет" має великий експортний потенціал, що дозволить дозавантажити виробничі потужності "ХКБМ" після виконання підприємством Державного оборонного замовлення", - йдеться у заяві.

Теми: Укроборонпром
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