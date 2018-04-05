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Доба в АТО: 39 обстрілів, постраждалих немає

Четвер, 5 квітня 2018, 06:18

За минулу добу, 4 квітня, бойовики здійснили 39 обстрілів позицій сил АТО  ніхто з військових не постраждав.

Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Зокрема на Донецькому напрямку з 82 мм мінометів, гранатометів, снайперської та стрілецької зброї обстріляні захисники Шахти "Бутівка".

З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник вів вогонь по наших укріпленнях в районі Авдіївки, Лебединського та Кам’янки", – йдеться у звіті.

Також гранатомети ворог застосував в районі Водяного та Мар’їнки, озброєння БМП – поблизу Гнутового, великокаліберні кулемети – неподалік Опитного та Гнутового,  снайперську і стрілецьку зброю – по оборонцях Широкиного та Водяного.

Крім цього, зі стрілецької зброї вогонь вівся поблизу Павлополя, Гнутового та Невельського.

На Луганському напрямку зі стрілецької зброї бойовики обстріляли наші укріплення в районі Станиці Луганської, а також – станції Донець", – наголосили у штабі.

Теми: АТО
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