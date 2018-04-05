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Українська податкова має змінити саму філософію роботи - експерт

Четвер, 5 квітня 2018, 06:46
Українська податкова має змінити саму філософію роботи - експерт

Ефективність та прозорість податкової системи в Україні могли би значно зрости за умови зміни орієнтирів оцінки роботи податківців.

Про це в інтерв'ю блогу UkeTube заявив Марк Беренсон, старший лектор Королівського коледжу в Лондоні, директор Інститут Росії у цьому закладі, передає "Голос Америки".

"Держава щороку отримує бюджет, який визначає рівень притоку до бюджету, необхідний державі, і те, як вона планує витрачати ці кошти. Це майже наказ податковим органам щодо того, скільки їм необхідно зібрати для того, щоб задовольнити закладені у бюджет вимоги.

Ці вимоги з національного рівня подрібнюють до рівня областей - міст - районів - і так далі. В результаті кожен податківець у податковій службі отримує план, вимоги або ж ціль щодо того, скільки грошей він має зібрати на квартал, або на рік", - поділився своїми враженнями від принципу роботи податкової в Україні дослідник.

Беренсон вважає податкову реформу одним із пріоритетів для України, як всередині країни, так і за її межами.

За його словами, наявність "плану виробітку" у податківців призводить до того, що під кінець звітного періоду вони докладають додаткових зусиль, щоб виконати норму. При цьому жертвами вимушеної завзятості податківців стають саме ті, хто справно платить податки.

"У такій ситуації податківці не підуть у "чисте поле" шукати компанії, які ніколи не платили податків, а навпаки - звертаються до тих, хто має історію платежів і чиї прибутки відомі податковій. Їх просять платити наперед, за наступний квартал, чи погрожують знайти проблеми у роботі таких платників, якщо вони не сплатять додаткові кошти", - розповів експерт.

Таким чином, податкова система не винагороджує тих, хто повністю та справно платить податки", - додав він.

Як альтернативу такій системі Беренсон пропонує приклад Польщі, де за його словами, податкова орієнтується не на закладені у бюджет нормативи, а на забезпечення дотримання податкового законодавства.

Теми: податкиреформиУкраїнаСША
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