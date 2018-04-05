Порошенко хоче широкосмуговий Інтернет у кожне село

Президент Петро Порошенко доручить Національній комісії, що здійснює держрегулювання у сфері зв'язку та інформатизації, забезпечити інтернетизацію сільської місцевості.

Про це він сказав під час розширеної урядової наради щодо децентралізації у Вінниці 5 квітня.

"Я наголошую, що ми повинні мати широкополосний Інтернет у кожному селі. Це буде відповідне моє доручення відповідному регулятору послуг зв'язку, операторам мобільного зв'язку, місцевим радам. Щоб у кожній сільській раді, в кожній сільській школі та в кожному пункті сільської медицини був високоякісний Інтернет", – сказав глава держави.



За його словами, 14 мільйонів українців живуть у сільській місцевості.

"Все життя.. То в них паспорти забирали чи не видавали, то голодомором морили, то перекладали на них основний тягар держави…", – зазначив Порошенко.

На сьогоднішній день, за словами президента, стоїть завдання забезпечити доступ сільського населення до якісних медичних послуг через телемедицину.

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Президент Петро Порошенко раніше розповідав, що за його дорученням розроблено програму розвитку сільської медицини, оскільки у сільській місцевості мешкає 33% українців.

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