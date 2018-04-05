Підприємство "Укроборонпрому" закидали гранатами

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Четвер, 5 квітня 2018, 14:01

Невідомі кинули дві гранати РГД-5 до цеху черкаського заводу "Фотоприлад", що входить до складу державного концерну "Укроборонпром".

Про це повідомляє прес-служба ДК.

Згідно з повідомленням, це сталося о другій ночі 5 квітня.

На місце події викликали представників поліції, СБУ та ДСНС. Вони оглянули місце вибуху і дійшли висновку, що було підірвано гранату РГД-5, ще одна граната того ж типу не розірвалася через невитягнуту повністю чеку.

"У результаті вибуху постраждалих осіб немає. Вибухом вибито вікна", - йдеться в повідомленні.

Генеральний директор "Укроборонпрому" Павло Букін заявив, що у зв'язку з цим випадком зараз готується розпорядження про підвищення заходів безпеки на підприємствах концерну.

Повідомляється, що правоохоронці наразі аналізують знайдені докази та записи камер спостереження, які могли зафіксувати зловмисників.

У поліцейському управлінні Черкаської області розповіли, що відкрили за даним фактом кримінальне провадження за ч.4 ст.296 ККУ (хуліганство).

Держпідприємство "НВК Фотоприлад" – стратегічне для оборонної галузі України, воно спеціалізується на розробці та виготовлені приладів нічного бачення, систем прицілювання, наведення і керування вогнем для бронетанкової техніки та військової авіації.

Продукція підприємства застосовується у танках "Булат" та "Оплот", а також у протитанкових ракетних комплексах вертольотів.

Українська правда
Теми: надзвичайна подія Черкаси Укроборонпром
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