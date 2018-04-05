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Порошенко не бачить потреби міняти закони під копачів бурштину

Четвер, 5 квітня 2018, 14:33

В Україні наразі діє "чітка модель" того, як вирішувати питання незаконного видобутку бурштину.

Про це заявив президент Петро Порошенко під час прес-конференції у Вінниці для регіональних ЗМІ.

Порошенко заявив, що північ Рівненщини не страждає від нелегального видобутку бурштину.

"Не страждає, по-перше. По-друге, якщо ви поїдете і спитаєте у людей, які там працюють з Рівненщини, вони всі будуть захищати своє право видобувати бурштин. Спитайте, чи вони за те, щоб припинити, чи ні. Це треба впорядкувати. Чия це відповідальність? Відповідних ліцензуючи органів, які мають впорядкувати, забезпечити природоохоронні заходи", - сказав він.

"Вони видобувають в лісах. Вирубають ліси, що заборонено законом. Порушують законодавство, виставляють охорону цілими селами і пробують таким чином вирішувати це питання. Це неприйнятно", - додав Порошенко.

Він заявив, що під час останнього візиту на Рівненщину він нагадав прокуратурі, СБУ і поліції, що це їх зона відповідальності.

"Не треба кивати на будь-яке там законодавче врегулювання і все… У нас на сьогоднішній день є абсолютно чітка модель, як це закривати. Впевнений в тому, що це буде також одна із перших зон відповідальності уряду, поліції, яка має за це відповідати, і – я дав відповідне доручення голові ОДА (Рівненщини – ред.)", - сказав Порошенко.       

Як відомо, у 2016 році генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що видобуток бурштину повинен перейти під контроль держави.

Олександр Шумілін, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Порошенкобурштинзаконодавство
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