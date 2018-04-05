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Нацгвардія тролить "забудькувату" Волинську облраду за "жучки"

Четвер, 5 квітня 2018, 14:53

Національна гвардія спростовує заяву голови Волинської обласної ради Ігоря Палиці про встановлення обладнання для прослуховування в будівлі облради.

Про це повідомляє 5 березня прес-секретар Нацгвардії Вадим Голуб.

 

Зазначається, що 4 квітня під час 19-ї сесії Волинської обласної ради голова облради Ігор Палиця повідомив про виявлення під дахом будівлі "невідомої апаратури". З його слів, фахівці припускають, що це пристрій, який належить Національній гвардії, підсилює сигнал "жучків", встановлених в облраді.

Після цього деякі ЗМІ поширили цю інформацію у контексті того, що нібито ця апаратура була встановлена з метою ведення прослуховування

Того ж дня до поліції надійшло повідомлення, що в приміщенні під дахом будівлі виявлено невідому апаратуру. На місці поліцейські Луцького відділу поліції встановили, що виявлене обладнання є ретранслятором, призначеним для підсилення сигналу радіозв’язку між портативними радіостанціями. Відомості внесли до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події.

"Насправді виявлене обладнання є ретранслятором і призначене для підсилення зв’язку між портативними радіостанціями. Це підтвердили у Головному управлінні Національної поліції у Волинський області", – наголошує Нацгвардія.

Вказане обладнання належить військовій частині Національної гвардії і було встановлене ще у 2016 році з відповідного дозволу першого заступника голови Волинської обласної ради (датований 19.01.2016р). Під час монтажу ретранслятора був присутній відповідальний працівник облради.

Голуб також публікує фото відповідних супровідних документів, якими Волинська облрада давала дозвіл на встановлення обладнання Нацгвардії.

 
 

Українська правда

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Теми: НацгвардіяВолинська область
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