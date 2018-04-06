Юлія Скрипаль відмовилася від допомоги російського посольства

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П'ятниця, 6 квітня 2018, 00:44

Дочка отруєного у Великій Британії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля Юлія відхилила пропозицію посольства Росії про консульську допомогу.

Про це, посилаючись на міністерство закордонних справ Великобританії, пише Reuters.

Британська влада передали Юлії Скрипаль, росіянці, яка місяць тому була отруєна в Англії, пропозиція консульської допомоги від посольства Росії, але вона її не прийняла.

Повідомлення МЗС про відмову Юлії від російської консульської допомоги з'явилося незабаром після прес-конференції посла Росії у Великій Британії Олександра Яковенко, в ході якої він неодноразово заявляв, що Росія попросила консульський доступ до Юлії Скрипаль і не отримала відповіді від британської влади.

"Ми передали пані Скрипаль пропозицію посольства Росії про консульську допомогу. Пані Скрипаль тепер може вибрати, чи варто прийняти цю пропозицію і коли це робити, але на сьогоднішній день вона цього не зробила", - заявили в МЗС.

Як повідомлялося, Юлія Скрипаль вже не знаходиться в критичному стані і її здоров'я швидко поліпшується. Поліція опублікувала її першу після отруєння заяву.

Посольство Росії в Лондоні вимагає доступу до неї відколи вона прийшла до тями.

Її батько залишається в критичному, але стабільному стані.

Юлія Скрипаль і її батько Сергій, колишній російський розвідник, який жив в Солсбері, були виявлені без свідомості 4 березня. Британія заявила, що вони були отруєні військовою нервово-паралітичною речовиною і Росія несе за це відповідальність. Росія заперечує свою причетність.

Теми: Велика Британія Росія
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