Британія назвала причини, чому підозрює РФ в отруєнні Скрипалів

Постпред Великобританії в ООН Карен Пірс перерахувала ряд причин, за якими її країна вважає, що до отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки в Солсбері причетна саме Росія.

Про це пише BBC.

Пірс зазначила, що експерти британської лабораторії в Портон-Даун визначили, що отрута, яку використовували під час замаху, є нервово-паралітичнимою речовиною "Новічок", а для впевненості в тому, що за замахом стоїть саме Москва в уряду Великобританії є цілий ряд причин.

Перша: Лондон не отримав від Кремля відповіді на питання, яким чином російський нервово-паралітичний газ опинився у Великій Британії. Росія, за словами Пірс, виробляла цю речовину протягом останніх 10 років і зберігає таку можливість.

Ще одна причина - довга історія здійснених державними органами вбивств в Росії і заяви самих високопоставлених чиновників цієї держави про те, що Москва розглядає перебіжчиків, як зрадників і цілі для розправи.

Пірс також пояснила використання формули highly likely (дуже вірогідно): "Британія використовує цю фразу до рішення суду, оскільки тільки суд може встановити істину. Її не варто розглядати, як сумніви".

За словами Пірс, Велика Британія нарахувала 24 різних теорій, що з'явилися в Москві, про те, хто міг стояти за замахом на життя Скрипаля.

Вона зазначила, що дії Лондона послідовні і відповідають міжнародному праву: на національному рівні в ньому беруть участь 250 слідчих, експертів і фахівців з хімічної зброї, які перевірили 5000 годин відеозаписів 1300 речових доказів і опитали 5000 свідків.

Пірс зазначила, що Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) направила своїх експертів до Британії, де їм були представлені речові докази і біологічні зразки, взяті у постраждалих.

Ці зразки були відправлені в акредитовані ОЗХЗ лабораторії. За результатами їхніх досліджень буде підготовлено доповідь.

"Росія повинна погодитися з висновками експертів, але вона заявляє, що піде на це, тільки якщо її експерти братимуть участь в розслідуванні", - сказала Карен Пірс, назвавши цю вимогу російської сторони нездійсненною.

Представник Сполученого Королівства в ООН назвала поведінку Росії безвідповідальною і такою, що кидає виклик колективній міжнародній безпеці.

Пірс підкреслила, що Британія хотіла б мати добрі відносини з Росією, але не може закрити очі на інцидент в Солсбері і готова співпрацювати з ОЗХЗ, оприлюднити результати розслідування, проведеного цією міжнародною організацією і провести з цього приводу відкриту зустріч.

Відкрите засідання Ради Безпеки ООН у справі Сергія Скрипаля було скликано на вимогу Росії.

Раніше гендиректор ОЗХЗ повідомив, що результати аналізу проб токсичної речовини, якою отруїли Сергія та Юлію Скрипалів, очікуються на початку наступного тижня.

5 квітня ЗМІ повідомили, що британські спецслужби вважають, що змогли вирахувати місце розташування таємної російської лабораторії, де була виготовлена нервово-паралітична речовина "Новічок", якою отруїли Скрипалів.