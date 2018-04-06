Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Британія назвала причини, чому підозрює РФ в отруєнні Скрипалів

П'ятниця, 6 квітня 2018, 04:51

Постпред Великобританії в ООН Карен Пірс перерахувала ряд причин, за якими її країна вважає, що до отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки в Солсбері причетна саме Росія.

Про це пише BBC.

Пірс зазначила, що експерти британської лабораторії в Портон-Даун визначили, що отрута, яку використовували під час замаху, є нервово-паралітичнимою речовиною "Новічок", а для впевненості в тому, що за замахом стоїть саме Москва в уряду Великобританії є цілий ряд причин.

Перша: Лондон не отримав від Кремля відповіді на питання, яким чином російський нервово-паралітичний газ опинився у Великій Британії. Росія, за словами Пірс, виробляла цю речовину протягом останніх 10 років і зберігає таку можливість.

Ще одна причина - довга історія здійснених державними органами вбивств в Росії і заяви самих високопоставлених чиновників цієї держави про те, що Москва розглядає перебіжчиків, як зрадників і цілі для розправи.

Пірс також пояснила використання формули highly likely (дуже вірогідно): "Британія використовує цю фразу до рішення суду, оскільки тільки суд може встановити істину. Її не варто розглядати, як сумніви".

За словами Пірс, Велика Британія нарахувала 24 різних теорій, що з'явилися в Москві, про те, хто міг стояти за замахом на життя Скрипаля.

Вона зазначила, що дії Лондона послідовні і відповідають міжнародному праву: на національному рівні в ньому беруть участь 250 слідчих, експертів і фахівців з хімічної зброї, які перевірили 5000 годин відеозаписів 1300 речових доказів і опитали 5000 свідків.

Пірс зазначила, що Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) направила своїх експертів до Британії, де їм були представлені речові докази і біологічні зразки, взяті у постраждалих.

Ці зразки були відправлені в акредитовані ОЗХЗ лабораторії. За результатами їхніх досліджень буде підготовлено доповідь.

"Росія повинна погодитися з висновками експертів, але вона заявляє, що піде на це, тільки якщо її експерти братимуть участь в розслідуванні", - сказала Карен Пірс, назвавши цю вимогу російської сторони нездійсненною.

Представник Сполученого Королівства в ООН назвала поведінку Росії безвідповідальною і такою, що кидає виклик колективній міжнародній безпеці.

Пірс підкреслила, що Британія хотіла б мати добрі відносини з Росією, але не може закрити очі на інцидент в Солсбері і готова співпрацювати з ОЗХЗ, оприлюднити результати розслідування, проведеного цією міжнародною організацією і провести з цього приводу відкриту зустріч.

Відкрите засідання Ради Безпеки ООН у справі Сергія Скрипаля було скликано на вимогу Росії.

Раніше гендиректор ОЗХЗ повідомив, що результати аналізу проб токсичної речовини, якою отруїли Сергія та Юлію Скрипалів, очікуються на початку наступного тижня.

5 квітня ЗМІ повідомили, що британські спецслужби вважають, що змогли вирахувати місце розташування таємної російської лабораторії, де була виготовлена нервово-паралітична речовина "Новічок", якою отруїли Скрипалів.

Теми: Велика БританіяРосіяООН
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" повідомив, коли чекати відновлення зв'язку

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Усі новини...
Велика Британія
Міністр оборони Британії підтвердив, що піде з посади й не балотуватиметься на виборах
Уже 18 тисяч українських піхотинців пройшли підготовку в Британії
Міністр оборони Британії Воллес думає залишити посаду – ЗМІ
Останні новини
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати відновлення зв'язку
20:43
Оновлено Повітряні сили повідомляють: ударні БпЛА рухаються на північ
20:40
Ірландія скоротить виплати прибулим українцям і зобов’яже швидше шукати власне житло
20:31
Розвідка США: Росія втратила в Україні 90% армії, зібраної перед вторгненням
20:15
Герега має посвідку на довгострокове проживання в Іспанії – "Схеми"
20:12
Австрія блокує 12-й пакет антиросійських санкцій ЄС через Raiffeisen – ЗМІ
20:04
фотоТорішні та дешеві: які ялинки встановили в містах України у 2023 році
20:00
Сервіс OnlyFans за 2023 року сплатив понад 944 тисячі доларів податків у бюджет України
Усі новини...
Реклама: