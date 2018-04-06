Сенатор США: Окрім "Джавелінів", Україна отримає снайперські комплекси

Американський сенатор Роберт Портман, під час візиту до України, пообіцяв, що на додачу до "Джавелінів" США нададуть ЗСУ снайперські комплекси.

Про це повідомляє Голос Америки.

Портман порівняв президента РФ Володимира Путіна з північнокорейським диктатором і запевнив, що Сполучені Штати на боці України.

"Адміністрація США вважає, що треба підтримувати діалог з Росією. Між іншим, таку саму думку має і стосовно Північної Кореї. Це зовсім не означає, що ми погоджуємося з Північною Кореєю бодай у чомусь. Не треба сприймати такі контакти як якусь послугу. Вони відбуваються радше в інтересах нашої країни, якій необхідно мати кращі стосунки із великою ядерною державою", - заявив сенатор.

"Що б там не казали окремі медіа, адміністрація Трампа тримає чітку лінію у підтримці України. Зауважте, що саме ця адміністрація, а не попередня, надала Україні летальну зброю для захисту", - додав Портман.

Він наголосив, що, окрім "Джавелінів", незабаром Україна отримає і снайперські комплекси.

"Вчора я побував на Донбасі, де досі гинуть українські солдати. Минулого місяця більшість втрат були спричинені, найвірогідніше, вогнем ворожих снайперів. І одне з недавніх рішень американських законодавців і адміністрації – надати снайперські комплекси українській армії", - сказав Портман.

"Щоб можна було відповідати на вогонь снайперів, які вбивають українських військових. Це один із конкретних прикладів, який доводить, що США стоять пліч-о-пліч із Україною", - підкреслив він.

Як повідомляється, Роберт Портман зустрівся із президентом України Петром Порошенком. Вони обговорили санкційний тиск на Росію і міжнародні зусилля для розгортання місії ООН на Донбасі.

Раніше Портман, який також є співавтором антиросійських санкцій, лобіював перед американською адміністрацією надання Україні оборонної зброї. В ході зустрічі Порошенко нагородив його орденом "За заслуги".