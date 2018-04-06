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Мінфін розповів, коли Україна істотно скоротить державний борг

П'ятниця, 6 квітня 2018, 11:33

Кабінет міністрів планує за два роки скоротити державний борг України з 72% до 60% від ВВП.

Про це сказав міністр фінансів Олександр Данилюк під час Години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю.

Він відповідав на питання депутата від фракції "Самопоміч" Романа Семенухи. Той нагадав членам Кабміну, що, за його даними, з 2014 року Україна постійно нарощує державний борг. 2014 року він становив близько 1 трильйона гривень, а на 2018 його гранична межа встановлена на рівні майже 2 трильйона.

Крім того, зазначив нардеп, 2019 року Україна має повернути за зовнішніми запозиченнями більше 7 мільярдів доларів.

Він повідомив також, що, за даними НБУ, золотовалютні резерви при цьому знижуються, насамперед, через обслуговування зовнішнього боргу.

Данилюк запевнив, що робота щодо скорочення держборгу активно ведеться.

"Якщо порівняти 2016 і 2017 роки, то рівень боргового навантаження в Україні знизився з 81% до 72% від ВВП", - заявив він.

Міністр повідомив, що бюджетна резолюція на наступний рік запланувала подальше скорочення дефіциту бюджету до рівня 2,2%.

"Таким чином ми плануємо скоротити рівень боргу до близько 60% від ВВП до 2020 року", - наголосив Данилюк.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман нагадав, що величезний державний борг накопичила попередня влада, а теперішній уряд намагається впоратися з ним.

"Ми тільки в березні віддали 1,4 мільярда доларів", - підкреслив голова уряду.

Як повідомлялося, дефіцит державного бюджету в 2017 році становив 47,9 мільярда гривень, або 1,6% від ВВП, у 2016 році - 70,3 млрд грн, або 2,9% ВВП, в 2015 - 45,2 млрд грн, або 2,3%, в 2014 - 78,1 млрд грн, або 4,9%.

Євген Кізілов, УП

Теми: боргУкраїна
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