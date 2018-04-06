Бойовики погрожували зброєю спостерігачам ОБСЄ – звіт

Поблизу Кремінця Донецької області озброєні чоловіки погрожували зброєю спостерігачам спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Про це йдеться в оперативному звіті спостерігачів, оприлюдненому в п'ятницю.

Повідомляється, що 5 квітня о 12:14, патруль місії у складі шести співробітників на двох броньованих автомобілях перебував на автошляху H15 за 2 км на схід від блокпоста збройних формувань, розміщеного східніше н. п. Кремінець (непідконтрольний урядові, 16 км на південний захід від Донецька).

Спостерігачі готувалися до запланованого запуску безпілотного літального апарата середнього радіуса дії. Перед тим як вони завершили підготовку, синій автомобіль марки "Лада" (з табличками АА237 та маркуванням "поліція" російською мовою), який рухався з заходу на схід, розвернувся вбік спостерігачів.

З автомобіля вийшли троє чоловіків: один у камуфляжному одязі, а двоє інших у формі поліцейського типу; у кожного з них на плечі був автомат (типу АК). Вони підійшли до патруля СММ.

Чоловік у камуфляжному одязі російською мовою відрекомендувався "командиром спецпідрозділу". Він заявив, що це "зона заборони польотів" і що їм не повідомляли про застосування місією БПЛА. Спостерігачі розповіли про положення мандата місії та свою діяльність, у тому числі про використання БПЛА.

За 15 хвилин до патруля СММ під’їхав ще один автомобіль (білого кольору) з двома озброєними чоловіками у камуфляжному одязі на борту. Один із них, котрий керував автомобілем, був озброєний автоматом (типу АК).

Двоє чоловіків вийшли з автомобіля і в агресивній формі звернулися до членів патруля місії. Співробітники СММ почули, як один із них сказав іншому російською мовою: "Готуйся!" Після цього останній дослав патрон у патронник і, тримаючи палець на спусковому гачку, спрямував дуло автомата в землю.

Затим чоловік, котрий відрекомендувався "командиром", декілька разів розмовляв по телефону, у той час як старший патруля СММ намагався розрядити ситуацію, пояснюючи обов’язки та повноваження місії. Увесь цей час чоловіки з автомобіля марки "Лада" стояли поруч (загалом було п’ять осіб).

Команда СММ зібрала обладнання і залишила цей район о 13:03. Патруль благополучно повернувся на свою базу в Донецьку приблизно о 14:50. Про інцидент місія поінформувала збройні формування в Донецьку.

В СММ ОБСЄ наголошують, що в 2018 році свобода пересування патрулів СММ у районі Кремінця обмежувалася близько 20 разів.