Екс-президента Південної Кореї засудили до 24 років в’язниці

Суд у Південній Кореї засудив до 24 років ув’язнення та штрафу колишню президента країни Пак Кин Х’є, визнавши її винною у хабарництві та зловживанні владою.

6 квітня суд вирішив, що донька колишнього військового диктатора має не лише відбути ув’язнення, а й сплатити 18 млрд вон (16,9 млн доларів), повідомляє Reuters.

Прокурори просили для 66-річної обвинуваченої 30-річного ув’язнення та штрафу в 118,5 млрд вон (близько 112 млн доларів).

Суд вирішив, що Пак Кин Х’є зловживала президентською владою і спричинила масовий хаос, який спровокував безпрецедентний імпічмент.

Суд визнав, що підозрювана змовилася зі своєю подругою Чхве Сун-сіль, щоб фонди її сім’ї отримали від основних конгломератів, у тому числі Samsung та Lotte, 23,1 млрд вон.

Суддя зазначив, що Пак Кин Х’є не виявила каяття і намагалася перекласти провину на Чхве та секретарів.

Пак, яка очолила країну в 2013-му й перебуває у в'язниці з 31 березня 2017 року після скандалу 2016 року, заперечує свою провину і не була присутня в суді.

Наприкінці серпня 2017 року суд у Південній Кореї засудив до 5 років позбавлення волі фактичному керівника групи "Samsung" за звинуваченнями, пов’язаними з корупцією

49-річного бізнесмена звинуватили в наданні 36 млн доларів як внесків до доброчинних фондів, якими керувала Чхве Сун-сіль, в обмін на політичні вигоди.