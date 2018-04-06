В РФ планують заборонити Telegram, Кремль шукатиме альтернативу

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П'ятниця, 6 квітня 2018, 12:50

Роскомнадзор звернувся до суду з позовом про блокування месенджера Telegram.

Про це 6 квітня повідомили в прес-службі відомства, передає Медуза.

"Позовна заява подана в зв'язку з виявленням ФСБ Росії невиконання компанією Telegram Messenger Limited Liability Partnership обов'язків організатора поширення інформації", - йдеться в заяві.

"Позиція Telegram залишається колишньою: вимоги ФСБ надати доступ до приватному листуванні користувачів неконституційні, не засновані на законі, технічно і юридично нездійсненні, отже, вимога блокування також необґрунтовано", - повідомив глава "Агори" Павло Чиков.

Правозахисники представляють інтереси месенджера в суперечках з російськими відомствами.

Водночас, як повідомляє російське інформагентство ТАСС, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков вважає Telegram зручним каналом для спілкування з журналістами, однак буде шукати альтернативу йому, якщо месенджер буде закритий.

"Багато є месенджерів, Telegram дуже зручний, дійсно, ми використовуємо його, в тому числі для спілкування з журналістами", - сказав представник Кремля, відповідаючи на питання ЗМІ.

Він зізнався: "Буде дуже шкода, якщо не буде знайдений консенсус (між керівництвом Telegram і наглядовими органами – ред.), а поки, наскільки ми розуміємо, він не знайдений".

"Але закон є закон, і якщо він не буде дотриманий і не буде вжито відповідних заходів, будемо шукати альтернативу, яка найкращим чином буде відповідати нашим потребам", - підкреслив Пєсков.

Теми: Росія інтернет
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