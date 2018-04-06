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На Великдень половину Вилкового може підтопити

П'ятниця, 6 квітня 2018, 16:07

6-8 квітня на українській ділянці Дунаю біля міста Вилкове Кілійського району Одеської області очікується чергове підвищення рівнів води.

Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, інформує прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У п'ятницю очікується підняття рівня води до відміток 170-180см над нулем поста, а 7-8 квітня - 180-190 см з досягненням небезпечної позначки підтоплення 50% міста.

Як зазначає "Інтерфакс-Україна", високим судноплавним рівнем води (максимумом норми) у Вилковому прийнято 152 см над нулем поста.

При 155 см в місті починається підтоплення низинних незаселених ділянок. Раніше рівень води досягав 182 см над нулем поста, було підтоплено 30% вулиць міста, але житлових будинків вода не досягла.

Крім того, 7-10 квітня триватиме розвиток весняного водопілля на рівнинних річках півночі України.

На річках басейнів Прип'яті, середніх і нижніх течіях Сули, Псла, Ворскли вода підніметься на 0,1-0,5м з виходом води на заплаву та її подальшим затопленням (Сумська, Полтавська області), досягненням і перевищенням позначок початкового затоплення окремих господарських споруд у Ратнівському, Старовижівському, Любешівському, Маневицькому районах Волинської області.

На річках басейну Десни, Сіверського Дінця вода підніметься на 0,4-1,2 м із виходом у заплаву Десни (в районі м. Новгорода-Сіверського) й малих річок у Чернігівській, Сумській областях і подальшим її затопленням на річках Убідь, Снов.

Очікується подальший перелив води через дороги місцевого значення, оточення водою понижених населених пунктів у Чернігівському районі, досягнення і перевищення позначок початкового затоплення окремих господарських споруд і населених пунктів у Новопсковському районі Луганської області.

У верхній течії Дніпра на кордоні Чернігівської області очікується підвищення рівня води на 0,2-0,4 м із початковим виходом води в заплаву.

Теми: Одеська область
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