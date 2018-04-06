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Євродепутат розкритикував ВР за е-декларації активістів: ми очікували іншого

П'ятниця, 6 квітня 2018, 19:10

Провал голосування у Верховній раді щодо скасування положення про електронні декларації для громадських організацій - це поганий сигнал для стосунків між Україною і Євросоюзом.

Про це заявив євродепутат від Литви Пятрас Ауштрявічюс в інтерв'ю DW, передає Європейська правда.

"Це поганий подарунок до Великодня і поганий сигнал для всіх нас. Ми очікували зовсім іншого. Наша делегація приїхала для того, щоб ознайомитися із загальною ситуацією в країні, оскільки у комітеті у закордонних справах готується звіт щодо України, який комітет ухвалить у червні, а восени його буде винесено на голосування пленарної сесії Європарламенту. Тому ми хотіли побачити якомога більше позитивних прикладів прогресу реформ в Україні", - зазначив він.

У Європарламенті сподіваються на нові спроби українського парламенту скасувати е-декларації для громадських активістів, підкреслив Ауштрявічюс.

"Щодо е-декларацій, то ми покладаємо надії на другу, третю спробу українського парламенту. І сподіваємося, що все-таки прогресивні сили у Верховній раді не гратимуть в ігри і поглянуть на майбутнє України серйозно, бо вимоги європейських інституцій лишатимуться незмінними. Зараз м’яч на боці Ради, і я закликаю українських депутатів взяти це до уваги і зробити висновки", - додав він.

При цьому європарламентар сподівається, що до призупинення безвізового режиму для України справа не дійде. 

Нагадаємо, керівництво ВРУ зарeєструвало новий законопроект, який скасовує зобов’язання щодо декларування громадськими активістами, які виконують антикорупційну діяльність, а також особами, які отримували кошти або майно за рахунок міжнародної технічної допомоги.

Як повідомлялося, єврокомісар Йоганнес Ган зробив вкрай жорстку заяву у зв’язку з досі нескасованою вимогою про е-декларування для активістів. Ган звинуватив Київ у невиконанні власних обіцянок. 

Теми: ЄСУкраїнадекларації
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