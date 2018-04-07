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В українській армії може з'явитися новий рід військ

Субота, 7 квітня 2018, 02:54
В українській армії може з'явитися новий рід військ
У Збройних силах хочуть створити окремий рід військ - медичний, за прикладом Бундесверу у Німеччині.

Про це на брифінгу Міноборони заявив начальник Головного військово-медичного управління - начальник медичної служби ЗСУ України - полковник медичної служби Ігор Хоменко, передає "Укрінформ".

За його словами, за принцип реформування взято медичну службу Збройних сил ФРН - Бундесверу.

"Ми вивчили більшість систем союзників, але на поточному етапі та на перспективу для нас найбільш короткий шлях - це, дійсно, система Бундесверу, яка була обрана у співпраці з іноземними радниками", - розповів Хоменко.

"Українська система не буде на 100 відсотків копіювати німецьку, але використає її основні принципи: єдиний орган управління медичним забезпеченням, єдина вертикаль підпорядкування, медики будуть відповідати за медичне забезпечення, від них відійдуть невластиві їм функції", - зазначив полковник.

Хоменко повідомив, що зараз у Збройних силах понад 20 тисяч медиків. Якщо буде створено окремий рід військ - медичний, туди увійдуть близько 25 тисяч військовослужбовців.

Реформу медичної служби ЗСУ, зокрема, щодо створення окремого роду військ, планують провести до 2021 року.

Теми: арміяЗбройні сили
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