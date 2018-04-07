Супрун: За тиждень понад 150 тис. українців підписали декларації з лікарями

"З 2 квітня вже понад 150 тисяч українців знайшли лікарів, з якими підписали декларації. Сподіваюся, що для своїх пацієнтів всі вони стануть тими самими довіреними фахівцями, до яких хочеться звертатися протягом життя з більшості питань щодо здоров’я", - заявила вона.

"Кампанія з вибору лікаря розпочалася в усіх областях України. Медзаклади поступово підключаються до електронної системи охорони здоров’я - на 4 квітня в системі вже було 63% комунальних закладів, які надають первинну медичну допомогу. Щодня приєднуються нові", - підкреслила Супрун.