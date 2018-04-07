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Кличко каже, що неправильно паркуватися у Києві скоро буде "дуже дорого"

Субота, 7 квітня 2018, 08:58
Кличко каже, що неправильно паркуватися у Києві скоро буде дуже дорого

Влада Києва отримає повноваження штрафувати водіїв та евакуйовувати авто, які залишили у місцях, де парковку заборонено, а лишати авто під знаком "парковка заборонена" буде дуже дорого.

Про це в ефірі радіо "НВ" заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє прес-служба столичної мерії. 

"Щодо парковок ... автомобілі стоять, де завгодно – на тротуарах, на вулиці, недобросовісні водії кидають їх, перекриваючи навіть проїжджу частину", – зазначив Кличко і нагадав, що зараз міська влада не може штрафувати таких порушників.

Кличко нагадав, що президент України підписав закон у сфері паркування транспортних засобів і протягом наступних 5 місяців він вступить у законну силу, тож столична влада отримає повноваження штрафувати недобросовісних водіїв.

"Єдине можу пообіцяти недобросовісним водіям – авто кидати на вулиці під знаком "парковка заборонена" буде дуже дорого. Ми будемо ці авто евакуйовувати і виписувати штрафи, які будуть достатньо болючими", – підкреслив мер.

Він додав, що забрати авто зі штрафмайданчика також "коштуватиме недешево". 

Зазначимо, наприкінці березня 2018 року Петро Порошенко підписав закон  "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реформування сфери паркування транспортних засобів", ухвалений Верховною Радою 21 грудня минулого року.  Документ набирає чинності через 180 днів з дня його опублікування.

Теми: Віталій Кличкозаконодавствотранспорт
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